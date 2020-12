Die gefragtesten Spiele 2020 laut Google, Amazon und Nintendo

You're watching Werben

Das Ende dieses Jahres hätten wir erreicht, nun ist es an der Zeit für eine Retrospektive. Ihr habt in der letzten Woche hier bei uns genug über all die großen Hits in diesem Jahr gelesen, deshalb wollen wir uns anschauen, welche Titel an anderer Stelle gefragt waren.

Der Jahresrückblick von Google zeigt uns, welche Spiele im vergangenen Jahr besonders gefragt waren. Ein Blick auf diese Daten ergibt, dass es nicht unbedingt die am meisten gespielten oder die meistverkauften Spiele sind, nach denen die Leute am häufigsten suchen.

2020 mag für Nintendo ein ziemlich trockenes Jahr gewesen sein, doch da sich die alten Titel wie geschnitten Brot verkaufen und Animal Crossing: New Horizons in diesem Jahr erschien, brauchte das japanische Unternehmen für gute Quartalsergebnisse quasi gar nichts zusätzlich. Mit über 26 Millionen verkauften Einheiten ist die gemütliche Simulation das meistverkaufte Spiel des Jahres bei Amazon Deutschland. Weitere gefragte Spiele der Bestenliste:

Nintendo hat eine eigene kleine Liste mit den Indie-Spielen des Jahres 2020 erstellt, die im Nintendo-Switch-eShop am meisten verkauft wurden. Die Titel befinden sich in keiner bestimmten Reihenfolge, doch sie alle konnten viele Menschen mit ihrem Charme davon überzeugen, die eigene Brieftaschen zu öffnen.

Quelle: Gamesindustry, Dualshockers.