Die Gefährten von Baldur's Gate III sollten nicht so lüstern sein

Wenn du Baldur's Gate III gespielt hast, weißt du wahrscheinlich, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, deine Gefährten zu romantisieren. Die Hälfte der Zeit scheint es, als würde das Spiel Wingman spielen, was Sie früh in Situationen bringt, in denen Sie schnell knutschen können.

Laut Larian war es jedoch nicht so einfach für Sie, mit Ihren Gruppenkameraden zusammen zu sein. Drüben bei TheGamer beschlossen sie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und Swen Vincke zu fragen, was es mit seinen Begleitern auf sich hatte, die versuchten, so schnell in die Hose zu kommen. "Es war also ein Fehler." sagt Vincke. "Die Genehmigungsschwellen waren zu niedrig, als wir ausgeliefert haben. Deshalb waren sie am Anfang so geil. Es sollte nicht so sein. Wir haben es seitdem behoben, zumindest für einige von ihnen. Wir sind immer noch dabei, ein paar davon zu reparieren."

Im Grunde ließen sich die Begleiter zu leicht beeindrucken. Wir können diesen Effekt immer noch bei einigen sehen, wie z. B. Gale, aber er scheint am stärksten betroffen zu sein, was es den Spielern ermöglicht, ihn zu romantisieren, auch wenn sie ihn nur angeschaut haben, ohne ein angewidertes Gesicht zu machen.