Die GDC 2023 war voll von Sexismus, Alkoholkonsum und Missbrauch gegenüber Frauen

Zum ersten Mal seit vier Jahren durften die Menschen wieder physisch an der GDC teilnehmen. Die diesjährige Veranstaltung hat jedoch ein Gespräch über die Sicherheit von Frauen in der Gaming-Branche ausgelöst, nachdem mehrere Berichte über Alkoholspitzen und -missbrauch aufgetreten waren.

Die GDC war in den vergangenen Jahren mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert, und es ist enttäuschend, die gleichen Ergebnisse bei einer Veranstaltung zu sehen, auf die sich viele gefreut haben. Guy Blomberg, der mit Veranstaltungen der Spieleindustrie arbeitet, sagte: "Wir wurden über mehrere Leute informiert, die letzten Donnerstagabend in SF überdacht wurden, höchstwahrscheinlich bei der Karaoke-Veranstaltung, die wir veranstaltet haben. Zum Glück hatten sie Freunde, die sich um sie gekümmert haben, und alles in allem geht es ihnen gut. Es tut mir so leid, dass sie eine so schreckliche Erfahrung machen mussten, es ist absolut nicht ihre Schuld, und wir sind bereits dabei, den verdammten Drecksack aufzuspüren, der das getan hat."

Die Spieleentwicklerin Leena van Deventer sagte auf Twitter, dass "Frauen auf der GDC in diesem Jahr in ihren Rollen herabgewürdigt und untergraben wurden, unerbittlich geschlagen wurden und ihre Getränke von räuberischen Männern aufgespießt wurden".

In einer Zeit, in der Unternehmen wie Activision, Blizzard und Bungie daran arbeiten, sich nach Berichten über Belästigung am Arbeitsplatz zu verbessern, ist es eine Schande, dass wir solche rückwärtsgewandten Einstellungen und schrecklichen Handlungen von Männern in der Branche sehen müssen.

