Die Garritys kehren in Greenland 2: Migration in eine zerstörte Welt zurück

Der neue Trailer zu Greenland 2: Migration wurde veröffentlicht und lädt uns zu aufregenden (?) neuen Abenteuern mit Butler & Co – John, Allison und ihrem Sohn Nathan – ein, während sie versuchen, nach der Katastrophe, die die Erde im ersten Film vor einigen Jahren zerstörte, zu überleben.

Greenland 2: Migration setzt etwa fünf Jahre nach der Flucht der Familie in den unterirdischen Bunker ein, wo sie unter immer schwierigeren Lebensbedingungen wieder an die Oberfläche zurückkehren müssen, in der Hoffnung, einen sicheren Ort zu finden, an dem sie sich mit anderen Überlebenden niederlassen können. Eine wenig überraschend schwierige Aufgabe, die die Familie und eine Handvoll anderer auf eine gefährliche Reise mitnehmen wird.

Die Besetzung besteht erneut aus Butler neben Morena Baccarin als Allison und Roman Griffin Davis als Nathan. Greenland 2: Migration wird Anfang nächsten Jahres, genauer gesagt am 9. Januar, in die Kinos kommen, und laut dem Regisseur selbst können wir viel Drama und spektakuläre Zerstörung erwarten.