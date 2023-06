Die ganze Action der LEC Summer Week One

HQ

Als sich der Staub am ersten Sommerwochenende legt, liegen viele Teams mit einem Rekord von 1W2L auf dem fünften Platz. Von den fünf Teams stechen zwei Teams besonders hervor: Astralis und KOI. Astralis sah anfangs schwächer aus als KOI, wobei beide Teams ziemlich unorganisierte, aber nicht unbedingt schlechte Drafts hatten.

Wenn man sich KOI ansieht, sind ihre mechanisch begabten Spieler Experten darin, Vorteile in der Laning-Phase zu nutzen, sind aber in alte Gewohnheiten verfallen und haben Mühe, diese Vorteile in der Mitte des Spiels umzuwandeln. Darüber hinaus scheinen sich die Drafts auf Komfort-Picks zu konzentrieren, im Gegensatz zu zusammenhängenden Kompositionen, wobei Malrang's Jarvan (D1G3) in einer Konter-/Disengagement-Komposition gespielt wird und Advienne's Leona gepaart mit Comp's Xayah (D3G3) wie ein wunder Daumen in der Top-Side-lastigen Pick-Comp KOI schien einen Entwurf machen zu wollen.

Davon abgesehen war Szygenda selbst bei den Niederlagen auf dem Rückzug, und Comp und Larssen haben beide am Wochenende herausragende Leistungen gezeigt, wenn KOI also ihre Lane-dominante Identität wieder zusammenbringen kann, könnten sie einer sein, den man im Auge behalten sollte.

Auf der anderen Seite scheinen sich Astralis am Wochenende zu den aktuellen verrückten Wissenschaftlern der LEC entwickelt zu haben, die langsam beginnen, aber am Ende der Woche im Aufschwung sind. Um nicht durch die Meta definiert zu werden, haben Astralis Rumble, Yasuo, and Blitzcrank in D3G2 entworfen und BDS mit ihrem unorthodoxen Stil zerquetscht. Sicherlich anders als andere Teams scheinen Astralis ein Erfolgsrezept gefunden zu haben, und es dürfte spannend sein zu sehen, ob sie dieses Chaos zu den Sternen tragen können.

Einige Dinge ändern sich und andere bleiben gleich, wobei zwei Teams an diesem Wochenende mit 3W0L die Nase vorn haben: der amtierende Meister MAD Lions (der sich von einem enttäuschenden MSI gut erholt zu haben scheint) und die Außenseiter Team Heretics. Nach einem neunten Platz im Frühjahr nahm Team Heretics einige Änderungen vor, indem er Vetheo auf der mittleren Lane und Flakked in der Rolle ADC einführte. Diese scheinen funktioniert zu haben, denn sie stürmten im Sommer aus den Toren.

Vor allem Flakked war ein herausragendes Thema, sowohl aus guten als auch aus schlechten Gründen. Obwohl er in seinem ersten Spiel des Wochenendes Nexus nicht traf, sind (D1G2, Drakos'-Schreie jetzt Teil der LEC-Geschichte) Flakked war auf Lucian monströs und zeigte in seinen anderen Spielen das gleiche hohe Spielniveau auf Draven und Zeri. Mit einem kombinierten KDA von 31/4/19 sieht er aus wie einer der mächtigsten und vielfältigsten ADCs der Liga.

Unter den vielen verfügbaren Champions scheinen drei für Teams derzeit besonders wichtig zu sein. Yuumi, K'Sante, und Milio waren diese Woche in den Drafts allgegenwärtig, da die Teams ihre Aufmerksamkeit auf die Mobbing- und Bot-zentrierte Meta konzentrieren. Yuumi und Milio sind beides Supporter, die sich dadurch auszeichnen, dass sie es ADCs ermöglichen, sich von Lane-Schadens-Trades zu erholen und härter zu pushen, aber mit einer Pick/Bann-Rate von 100 % auf Yuumi's 87 % scheint Milio die erste Wahl zu sein.

Betrachtet man K'Sante, das eine Pick/Ban-Rate von 93 % hat, wurde der Stolz von Nezumah in acht Spielen gespielt und fünf seiner Auftritte gewonnen. Insbesondere Chasy lieferte eine Meisterklasse mit dem Champion ab und hatte einen kombinierten KDA von 12/1/16 in zwei Shows.

In der Lage, Ziele zu isolieren, Schaden zu verursachen und alles zu absorbieren, was auf sie geworfen wird, ist dies eine Spitzhacke, die selbst bei Verlusten widerwärtig stark aussieht. Tatsächlich war es BrokenBlade auf K'Sante, der Fnatic um den zweiten Drachen herum auseinanderriss, einen Dreifach-Kill erzielte, obwohl er in der Lane hinter Oscarinin's Malphite lag, und den Weg für Fnatic's erste Niederlage des Splits ebnete.

Als eine Art Handschlag für den K'Sante-Pick hat sich Renekton herausgestellt, was in den richtigen Händen erschreckend aussah. Shurima liegt in der LEC klar an der Spitze, und abgesehen von Adam's Spiel gegen AST (das durch eine schlechte Entscheidung der Stufe eins zum Scheitern verurteilt war, D3G2) hat es drei Siege in vier Auftritten, einen kombinierten KDA von 20/5/22 und sah monströs aus, wenn es von Finn gesteuert wurde, unabhängig von der Niederlage.

Wenn irgendwelche Notizen von MSI zu Berlin zurückgenommen wurden, scheint es eine Betonung auf der Bot-Lane zu sein. Umstritten ist, dass Teamkämpfer im späten Spiel wie Jinx und Zeri Schwierigkeiten haben, viel Erfolg zu haben, da sie von Lane-Tyrannen wie Xayah, Lucian und in einigen Fällen Aphelios herumgeprügelt werden.

Support-Picks scheinen auf dem Patch entscheidend zu sein, insbesondere die Fähigkeit, Verzauberer wie Milio, Yuumi, Nami und (in Reserve) Lulu zu spielen. Es gibt immer noch ein paar Gefechts-Supporter, allen voran Rakan, der gebannt oder weggenommen werden muss, wenn er einem Xayah in der Kluft gegenübersteht, was aber zu einer geschwächten Lane-Paarung führen könnte. Milio sieht am stärksten aus, wenn man Lucian und Aphelios kombiniert, die die erfolgreichsten ADCs zu sein scheinen, wobei Lucian ein stärkeres Laning- und Pick-Potenzial hat, aber Aphelios der bessere DPS-Teamkämpfer ist.

Fnatic's neuer ADC Noah und G2's Veteran Hans Sama, zwei Spieler, die an diesem Wochenende erfolgreich waren, zeigten in D3G4 ein Paradebeispiel für die Draft-Trades, die in Zukunft zu erwarten sind. Da Yuumi gebannt war und G2 zuerst Milio auf der blauen Seite auswählte, nahm Fnatic die Lucian Hans Sama weg, auf die man sich verlassen hatte, anstatt Noah's als Aphelios (kombinierter KDA von 18/0/15) als Lucian Nami zu wählen Die Paarung mit Aphelios Milio gab ihnen eine bessere Chance als Aphelios mit einer schwächeren Unterstützung für die extreme Laning-Power von Lucian Milio.

Als Reaktion auf die Angriffsschaden-Meta hatte Malphite ein paar erfolglose Auftritte, ist aber eine vielversprechende Wahl, nicht nur als Angriffswerkzeug, sondern auch als Mittel für Teams, mit ihren Drafts im Allgemeinen über den Tellerrand hinauszuschauen.

Vor allem zwei Gegenstände sind an diesem Wochenende in den Vordergrund gerückt, nämlich Trinity Force und Statikk Shiv. Schläger Zeri ist zurück, mit seinem massiven AOE Schadenspotenzial und seiner absurden Überlebensfähigkeit in voller Kraft, aber er kämpft darum, viel Erfolg zu haben. In einer Dschungel-Meta, die LEC nur langsam zu verstehen scheint, war Trinity Force die erste Wahl für Schläger-Picks wie Viego - die auch auf Flakked's Draven überraschend auftauchten -, aber die Liga scheint Tanks wie Maokai und Sejuani zu bevorzugen und zögert im Moment, Assassinen zu spielen.

Kommen wir zu dem bald generften Statikk Shiv: Sowohl Humanoid (D1G5) als auch Perkz (D2G1) pilotierten den Gegenstand auf LeBlanc und hatten beide Erfolg. Ein weiterer Champion, der von den absurden Wellenräumfähigkeiten des Gegenstands profitiert hat, ist Ahri, wie Larssen (D3G3) zeigt, der trotz KOI's Niederlage hervorragend gespielt hat. Vetheo überraschte alle mit einem Kai'Sa-Pick auf der mittleren Lane, bei dem Statikk Shiv, Nashor's Tooth und Guinsoo's Rageblade verwendet wurden, um Team Heretics zu einem sauberen Sweep zu verhelfen.

Bemerkenswert ist, dass Infinity Edge in den Gegenstandsslots von ADCs fehlt, da seine unzureichende Schadensausbeute hinter dem Nutzen zurückbleibt, den andere mythische Gegenstände wie Galeforce und das Wirken der Fähigkeit Navori Quickblades bieten. In einer Meta, in der die Skalierung und Teamkämpfe ADCs wie Jinx in der Laning-Phase zu kurz kommen, scheint es, dass LEC für den Sommer-Split eine Schneeball->Skalierung beschlossen hat.

