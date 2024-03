Die Gaming Gossip Gang spricht in der neuesten Folge über die effiziente Produktion von JRPGs

HQ

Sie haben vielleicht in letzter Zeit bemerkt, dass wir eine Reihe neuer Videoshows gestartet haben, die als Gaming Gossip und Film Frenzy bekannt sind. Nun, wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten, eine davon zu sehen, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um dies zu tun, denn wir bringen diese wöchentlich heraus und mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben wir eine neue Folge von Gaming Gossip reif und bereit zum Auschecken.

In dieser Sendung diskutieren wir, wie japanische Entwickler es schaffen, so große Spiele mit so schnellen Geschwindigkeiten zu liefern. Wir diskutieren die gewaltigen Ausmaße von Like a Dragon: Infinite Wealth und Final Fantasy VII: Rebirth, inmitten einiger anderer aktueller und Mega-Projekte, und sprechen darüber, was es Entwicklern im Westen ermöglicht, so produktiv zu sein.

Um unsere Gedanken zu genau diesem Thema zu sehen, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Gaming Gossip unten an, in der Ben, Alex und David wieder einmal zusammenkommen, um zu scherzen und ihre Meinungen zu teilen.