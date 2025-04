Die Gaming-Branche hatte am Aprilscherz jede Menge Spaß

HQ

Gestern war der Tag, an dem wir uns wirklich daran erinnern müssen, nicht alles zu glauben, was wir lesen, nämlich Aprilscherz. Es wird in der Gaming-Welt (auch hier bei Gamereactor) normalerweise auf verschiedene Weise mit Neuigkeiten gefeiert, die Sie hoffentlich zum Lächeln bringen und Sie vielleicht sogar für ein paar kurze Sekunden überraschen werden.

Das Jahr 2025 war da keine Ausnahme und es gab viele skurrile Dinge, wie z.B. die Nachricht, dass wir uns auf einen Dating-Simulator freuen können, der auf PUBG: Battlegrounds basiert, ein lang erwartetes Remaster von Brütal Legend, ein Headset, das unverständlichen Gaming-Jargon in etwas Verständliches übersetzt und eine schöne Geschichte über Tails, der jetzt nach Europa zieht, weil er keine Meilen statt Kilometer mehr machen will.

Schauen Sie sich unten einige unserer Favoriten an und teilen Sie uns im Kommentarbereich mit, was Sie gefunden und gemocht haben.