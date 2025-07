HQ

Die neuesten Nachrichten über den Krieg in der Ukraine und Russland . Der Konflikt, der durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ausgelöst wurde, befindet sich nach den jüngsten Militäroperationen, zunächst der Zerstörung der russischen Luftwaffe durch die Ukraine und dann Putins Drohnen-Gegenoffensive, auf einem Höhepunkt. Der Frieden scheint noch in weiter Ferne zu liegen, und es ist manchmal schwierig, Wege zu finden, um die Soldaten, die seit vielen Monaten an der Front sind, motiviert und effektiv zu halten.

Die Ukraine hat eine merkwürdige Initiative ergriffen, um ihre Truppen zu motivieren. Sie hat ein System von Boni und Preisen eingeführt, die gegen Punkte eingelöst werden können, wie die BBC berichtet, und diese Punkte werden durch Videos und Zertifizierungen von bestätigten feindlichen Verlusten verdient. Das ist richtig, die Ukraine hat den Krieg gamifiziert, ihn in ein Spiel verwandelt.

Als ob es sich um Call of Duty handeln würde, begann die Selenskyj-Regierung im vergangenen Jahr mit der Umsetzung des Programms "Armee der Drohnen: Bonus", bei dem ihre Drohnenpiloten und -techniker mit Punkten belohnt wurden, die dann gegen Preise eingetauscht werden konnten, wenn sie glaubwürdige Videos einreichten, die die Zerstörung feindlicher Militärausrüstung oder direkt Beweise für bestätigte Opfer zeigten. Dieses System wurde inzwischen auf das gesamte Militär ausgeweitet, und es scheint Wirkung zu zeigen. Täglich treffen Hunderte von Videos ein, die in Kiew sorgfältig auf ihren Wahrheitsgehalt analysiert werden.

"Je strategisch wichtiger und umfangreicher das Ziel ist, desto mehr Punkte erhält eine Einheit", heißt es in einer Erklärung des Brave-1-Teams, das Regierungs- und Militärexperten zusammenbringt.

"Zum Beispiel gibt es für die Zerstörung eines feindlichen Mehrfachraketenabschusssystems bis zu 50 Punkte; Für einen zerstörten Panzer gibt es 40 Punkte und für einen beschädigten Panzer 20 Punkte."

"Ich denke, es geht in erster Linie um qualitativ hochwertige Daten, die Mathematik der Kriegsführung und das Verständnis, wie begrenzte Ressourcen effektiver genutzt werden können", sagt der Mann hinter dem e-points-Programm, Mykhailo Fedorov, ukrainischer Minister für digitale Transformation.

Im Moment macht der Einsatz von Drohnen 70 % aller erfolgreichen ukrainischen Aktionen gegen das russische Militär aus, daher ist es ein Motivationsbonus, dass die Expertise der Drohnenpiloten über den Konflikt hinaus belohnt wird.