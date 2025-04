Die GameStop-Website stürzt in der gleichen Sekunde ab, in der Nintendo Switch 2-Vorbestellungen geöffnet werden

HQ

Während die Reservierungen im My Nintendo Store noch auf Eis liegen, wurden vor wenigen Minuten in den USA Reservierungen für die Nintendo Switch 2 zum Start geöffnet, und die Anfragen an den Server des Riesenunternehmens waren so hoch, dass die Website abgestürzt ist.

Viele Benutzer geben an, am Zahlungsgateway festzustecken, um die Reservierung abzuschließen, obwohl der Artikel in ihrem Warenkorb bleibt, während andere einen 502 Bad Gateway-Fehler gemeldet haben und sich überhaupt nicht anmelden konnten. Obwohl erwartet wird, dass die Nintendo Switch 2 mit rund 8 Millionen verkauften Konsolen bis zum 5. Juni alle Verkaufsrekorde für eine Launch-Spielkonsole brechen wird, scheint es, dass das Scheitern bei GameStop durchaus auf sogenannte Scalper zurückzuführen sein könnte, die die Konsole vorbestellen und dann Anzeigen auf Online- und Second-Hand-Verkaufsplattformen wie eBay für ein Vielfaches des offiziellen Kaufpreises schalten.

Auf jeden Fall sorgt der Nintendo Switch 2-Wahn weiterhin für Schlagzeilen auf den Titelseiten. Haben Sie Ihre Konsole schon gesichert?