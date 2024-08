Die Gamescom gibt den Fans einen neuen Blick auf die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6

HQ

Die Fans erhielten einen Einblick in die neue Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 mit dem Titel Most Wanted unter Gamescom 2024.

In einem dramatischen Story-Trailer werden atemberaubende Ego-Grafiken gezeigt und die Spieler scheinen in die Rolle von Agenten während eines Attentats auf einen Präsidenten zu schlüpfen. Um es noch einmal zu wiederholen: Die Qualität der Grafiken, die im Gameplay-Trailer gezeigt werden, ist wirklich erstklassig.

All die Action und die hektischen Schießereien, die die Fans an der Serie lieben, sind zu bieten, einschließlich einiger schwer zu besiegender Feinde und rasanter Schießereien.

Den vollständigen Trailer können Sie sich hier ansehen.

Weitere Details zum Spiel folgen vom Black Ops 6 -Team am 28. August, aber eifrige Fans können das Spiel bereits jetzt vorbestellen.