Die Gamescom 2025 wird die größte Gamescom der Geschichte

Genau einen Monat ist es noch, bis die Gamescom für ein weiteres Jahr auf der Koelnmesse in Köln startet. Die deutsche Messe ist nicht nur die Leitveranstaltung für Videospiele in Europa, sie hat sich bereits zur weltweit größten Veranstaltung der Branche entwickelt. Das diesjährige Motto lautet "Games - Perfect Entertainment" und bringt die verbindende Kraft der Fans in dieser Form der Unterhaltung perfekt auf den Punkt.

Laut den Organisatoren in einer Pressemitteilung liegt das Durchschnittsalter der Gamer in Deutschland bei rund 40 Jahren, so dass es ein ideales Verhältnis von drei Generationen gibt, die alle gleichzeitig spielen, und die Gamescom möchte sie alle auf der diesjährigen Veranstaltung vom 20. bis 24. August unterbringen (und ONL am Abend des 19. August, wo Activision Call of Duty präsentieren wird): Black Ops 7 für die Welt). Und es wird Platz geben müssen für alle, die da sein werden.

Bis zu 11% mehr Studios und Unternehmen beteiligen sich als im letzten Jahr, mit einer neuen Halle für den Entertainment-Bereich. Während PlayStation bestätigt hat, dass es nicht teilnehmen wird, können andere wie 2K, ASUS, Bandai Namco, Bethesda, Bilibili, Blizzard Entertainment, Capcom, CD PROJEKT RED, CI Games, Disney+, Electronic Arts, Focus Entertainment, GIANTS Software, Headup, Hoyoverse, Konami, Krafton, LEGO, Level Infinite, Marvelous Europe, Meta Quest, Netflix, Nintendo, Paramount, Pearl Abyss, Roblox, Samsung, SEGA, Super Crowd, team17, Tencent Games, The Pokémon Company, Ubisoft, Wargaming und Xbox.

Studios und Teilnehmer aus über 60 Ländern rund um den Globus werden anwesend sein, um Spiele auszuprobieren, Demos anzusehen, an Panels teilzunehmen, Fans zu treffen und gemeinsam Spaß zu haben. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass eSports und Onsite-Wettbewerbe ausgebaut werden und der Entertainment-Bereich in Halle 8 sowie der Indie-Bereich in Halle 10.2 ausgebaut werden.

Tim Endres, Director der Gamescom, sagte: "Die Zahlen sprechen für sich. Die Gamescom 2025 wird größer, spannender und wieder das schlagende Herz der globalen Gaming-Community. Gemeinsam mit der Industrie und starken Partnern sind wir bereit, die Fans zu begeistern und neue Maßstäbe zu setzen."

"Die Vorbereitungen für die Gamescom 2025 laufen auf Hochtouren und auch wenn es noch wenige Wochen sind, steht eines fest: Ende August trifft sich die Gaming-Welt wieder in Deutschland zur bisher spektakulärsten und vielfältigsten Gamescom", sagt Felix Falk, Geschäftsführer von game – Verband der deutschen Games-Branche.