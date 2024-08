Die gamescom 2024 wird eine rekordverdächtige Anzahl von Ausstellern haben

HQ

Es sieht so aus, als müsste der Tod der Gaming-Shows noch etwas auf sich warten lassen. Die E3 hat ihre Pforten geschlossen, aber die Gamescom wächst weiter. Nach Angaben der Organisatoren wird die diesjährige Ausgabe Rekorde bei der Anzahl der Aussteller brechen. In diesem Jahr werden über 1.400 verschiedene Aussteller zu Besuch sein, was einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Zahl der vertretenen Länder ist von 26 auf 37 gestiegen.

"Das größte Gaming-Event der Welt wächst weiter. Wir freuen uns, dass wir diese herausragenden Zahlen nur eine Woche vor Beginn der Gamescom verkünden können", sagt Gerald Böse, Geschäftsführer der Kölner Messe.

Die diesjährige Gamescom öffnet am 21. August ihre Pforten und schließt sie am 26. August.

