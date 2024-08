Die Gamescom 2024 ONL wurde mit dem ersten Teaser von Borderlands 4 eröffnet

HQ

Geoff Keighley will zum Auftakt der Gamescom alle Zweifel an dem Event-Format ausräumen, das letztes Jahr beim Summer Games Fest so heftig kritisiert wurde. Die erste Weltpremiere des Abends war die Ankündigung von Borderlands 4 durch 2K Games und Gearbox, die schon seit einiger Zeit in den Gerüchteküchen des Internets kursiert.

Im Moment wissen wir nicht, woraus dieses Spiel bestehen wird, außer dass wir viel mehr von dem Looter-Shooter erwarten, wie wir ihn in Borderlands 3 hatten, und die Rückkehr der Psychos.

Borderlands 4 erscheint 2025 für PC, PS5 und Xbox X/S Series. Schauen Sie sich den Trailer unten an.