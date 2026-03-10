Die Game Boy Camera bekommt dank einer cleveren Raspberry Pi-Lösung neues Leben

HQ

Es gibt nur wenige Zubehörteile in der Spielegeschichte, die so charmant bizarr sind wie die Game Boy Camera. Die kleine Kamera aus den späten 1990er Jahren machte verschwommene Schwarzweißbilder mit 128×112 Pixeln, wurde aber dennoch zu einem Kultphänomen unter Retro-Nerds. Jetzt bekommt dieses etwas eigenartige Gerät ein neues Leben.

Ein Entwickler hat eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, Bilder von der Game Boy Camera direkt auf ein modernes Smartphone zu übertragen, wodurch sie gespeichert werden und diese kleinen "Meisterwerke" etwas leichter zugänglich sind.

Der Trick basiert auf einem Adapter, der einen Raspberry Pi Pico verwendet und das Gerät als USB-Ethernet-Schnittstelle fungieren lässt. Das Ergebnis? Deine pixeligen Bilder aus den 90ern können direkt per USB-C auf dein Handy gesendet und als PNG-Dateien gespeichert werden, bereit zum Teilen, Bearbeiten oder digitalen Archivieren.

Kurz gesagt, es ist eine großartige Alternative für diejenigen, die ihre Bilder nicht über den ebenso seltsamen Game Boy Printer drucken können. Es gibt jedoch einen kleinen Haken. Die Lösung wird noch nicht als fertiges Bausatz verkauft. Wenn du es ausprobieren willst, brauchst du einen Raspberry Pi Pico, ein Game Boy Link-Kabel und einen Spannungswandler und baust dann den Adapter selbst.

Besitzt du eine Game Boy Camera, und ist das etwas, das du gerne ausprobieren würdest?