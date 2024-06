Die Game Bakers haben gerade ihr nächstes Projekt angekündigt

Wenn du Haven oder Furi gespielt hast, wirst du mit der Arbeit des Entwicklers The Game Bakers sehr vertraut sein. Dieses französische Indie-Team kehrt bald mit einem neuen Projekt zurück, das gerade beim Day of the Devs-Showcase angekündigt wurde.

Dieses Spiel mit dem Namen Cairn ist ein Kletterabenteuer, bei dem die Spieler in die Rolle der Figur Aava schlüpfen, die versucht, den Gipfel eines Berges zu erreichen, der zuvor als unbezwingbar galt. Wenn Sie Don't Nod's Jusant kürzlich gespielt haben, können Sie sich auf etwas Ähnliches, aber viel Anspruchsvolleres und Ernsteres freuen, da Cairn als Klettersimulation konzipiert ist, bei der die Spieler die Felswand lesen und immer wieder die bestmögliche Route bestimmen müssen, um sicherzustellen, dass sie Haken platzieren können, um effektiv als Kontrollpunkte zu fungieren.

Die Herausforderung hört hier nicht einmal auf, denn es gibt auch Ressourcen- und Konditionssysteme, die im Auge behalten werden müssen, was sich als viel schwieriger erweisen wird, wenn du weiter zu neuen Höhen aufsteigst.

Uns wurde gesagt, dass Cairn von The Game Bakers, Limbo, Inside und Control's Komponist Martin Stig Andersen und dem französischen Comiczeichner Mathieu Bablet gemeinsam entwickelt wurde, wobei die beiden am Soundtrack bzw. an der künstlerischen Leitung von Cairn arbeiten.

Wann Cairn debütieren wird, ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 sowie für PC und Konsolen geplant. Aber Sie können sich den Enthüllungstrailer unten ansehen, um einen Eindruck davon zu erhalten, was er servieren wird.