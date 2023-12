Die Game Awards werden nächstes Jahr für eine Show zum 10-jährigen Jubiläum zurückkehren

HQ

Zum Abschluss der The Game Awards-Show gab uns Moderator Geoff Keighley ein Update darüber, was die Zukunft der Preisverleihung bringen wird.

Keighley erklärte , dass die Show im nächsten Jahr wiederkommen wird, für eine Veranstaltung zum 10-jährigen Jubiläum, die erneut im Peacock Theatre in Los Angeles stattfinden wird, und zwar am 12. Dezember 2024 (wahrscheinlich am 13. Dezember für uns in Großbritannien und Europa).

Es gibt keine weiteren Informationen über das Event, aber zweifellos werden wir bald mehr wissen, wenn es um den Sommer herum geht, während des Summer Game Fest und der Gamescom Opening Night Live-Shows.