Die Game Awards haben darüber nachgedacht, eine Kategorie für das beste Remake oder Remaster hinzuzufügen

Eines der großen Gesprächsthemen rund um die Preisverleihungssaison ist jedes Jahr, ob Remakes oder Remaster für große Auszeichnungen wie das Spiel des Jahres in Frage kommen sollten oder nicht. Dies war auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Gesprächsthema, da Resident Evil 4 bei den The Game Awards für das Spiel des Jahres nominiert wurde, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, ob in dieser Ära der Spieleindustrie eine Best Remake- oder Remaster-Kategorie erforderlich ist.

In einem kürzlichen Twitch Q&A hat Geoff Keighley genau dies angesprochen und einige der Komplikationen enthüllt, mit denen das Team konfrontiert war, als es darüber nachdachte, eine Kategorie für das beste Remake/Remaster hinzuzufügen.

"Wir haben darüber gesprochen. Ich denke, die Frage ist, ob es jedes Jahr fünf großartige Remakes gibt. Einige Jahre gibt es - es gab einige erstaunliche in diesem Jahr, offensichtlich ist Resident Evil 4 für das Spiel des Jahres nominiert. Dead Space, ein Haufen anderer guter Filme, die dieses Jahr erschienen sind. Und die Frage ist auch, ob diese Remakes nicht für das Spiel des Jahres in Frage kommen.

"Also ja, in diesem Jahr nichts Neues, was die Kategorien angeht, aber es ist definitiv etwas, worüber wir jedes Jahr sprechen und versuchen, den besten Weg zu finden, um das zu erreichen."

Diese Idee, weitere einzigartige Kategorien hinzuzufügen, warf auch die Frage auf, ob möglicherweise auch eine Kategorie für den besten Nebendarsteller hinzugefügt werden könnte, wobei Keighley verriet, warum auch diese noch nicht geschaffen wurde.

"Wir haben darüber gesprochen. Es gibt viele tolle Auftritte. Auf der anderen Seite gibt es einige Leute, die sagen: 'Ihr konzentriert euch ein bisschen zu sehr auf die erzählerischen Aspekte von Spielen' und 'ihr seid zu sehr wie die Oscars, ihr habt das Drehbuch und die Schauspielerei und diese Art von Auszeichnungen, und ihr solltet euch mehr auf Gameplay-getriebene Dinge konzentrieren'."

Denkst du, dass The Game Awards seine Kategorien diversifizieren und erweitern sollte, um weitere Nischen zu erreichen, oder so bleiben sollte, wie es ist?