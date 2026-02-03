Die Game Awards finden offiziell im Dezember statt

HQ

Da die E3 seit vielen Jahren nicht mehr im Spiel ist, sind die größten Gaming-Ereignisse dieses Jahres hauptsächlich von Geoff Keighley produzierte Events. Neben seinem Summer Game Fest im Juni und Opening Night Live vor der Gamescom im August gibt es im Dezember auch die Game Awards als eine Art Kronung.

Es sind fast zwei Monate vergangen, seit The Game Awards 2025 gestartet sind und der erste Trailer zum Street Fighter-Film angeboten wurden, die Ankündigung des kommenden Rollenspiels Divinity von Larian Studios, Lara Crofts Doppelauftritt in Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Tomb Raider: Catalyst, ein neues Mega Man-Abenteuer namens Mega Man Dual Override – und vieles, Viel mehr.

Nun bestätigt Keighley über Threads, dass es auch dieses Jahr wieder einen The Game Award geben wird, was vielleicht keine Überraschung ist, da 2025 ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt wurde. Es findet am 10. Dezember statt (wahrscheinlich am 11. Dezember in Europa), und wenn du Tickets kaufen möchtest, findet es erneut im Peacock Theater in Los Angeles statt.

Mit anderen Worten: Markieren Sie sich in den Kalender und denken Sie daran, den Tag freizunehmen, wenn Sie die Veranstaltung live sehen möchten, denn sie wird buchstäblich mitten in der Nacht für uns Europäer übertragen. Wie üblich berichten wir über alles, was passiert, falls Sie lieber morgens darüber lesen.