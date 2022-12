Die Game Awards 2022: Fünf Erwartungen und Hoffnungen

HQ

Es ist fast wieder einmal die Zeit des Jahres, in der wir die wunderbaren Spiele der letzten 12 Monate feiern und hervorheben möchten, und natürlich die Entwickler und Einzelpersonen, die unermüdlich hinter den Kulissen gearbeitet haben, um sie zum Leben zu erwecken. Die Game Awards, moderiert von Geoff Keighley, beginnen um die gottlose Stunde von 1:00 GMT / 2:00 MEZ (wenn auch mit einer kurzen Pre-Show 30 Minuten vorher) am Morgen des 9. Dezember, und mit Blick auf den bevorstehenden Start dieser Show haben wir noch einmal einen Blick darauf geworfen, was wir während der Übertragung erwarten und hoffen.

Erwartungshaltung:

Star Wars Jedi: Überlebender

Das ist eine Selbstverständlichkeit. EA und Respawn kündigten an, dass Star Wars Jedi: Survivor bei den Game Awards auftreten wird, wo das Gameplay des Titels gezeigt wird. Wenn wir raten müssten, wird hier das Startdatum für den Titel bestätigt, nachdem das vorherige Durchsickern ein Debüt am 15. März 2023 enthüllt wurde.

Werbung:

Baldurs Tor 3

Wir haben darauf gewartet, zu erfahren, wann genau Baldur's Gate 3 offiziell den Early Access verlassen und in seinen 1.0-Zustand starten wird, und es sieht so aus, als ob die Game Awards die Zeit und der Ort für diese Ankündigung sein könnten. Larian Studios hat bestätigt, dass das Spiel im Showcase sein wird, also hoffen wir, dass eine vollständige Veröffentlichung ziemlich bald danach folgen wird.

Werbung:

Tekken 8

Kampfspiel-Enthusiasten haben ein sehr großes 2023, auf das sie sich freuen können. Street Fighter 6 wird irgendwann im Laufe des Jahres debütieren, und zweifellos wird Tekken 8 nachziehen oder vielleicht sogar vorher, wer weiß? Was wir wissen, ist, dass der nächste Teil der Tekken-Serie absolut auf der Show erscheinen wird, also seid gespannt, was als nächstes für die Serie kommt.

Final Fantasy XVI

Es gab eine Fülle von Gerüchten, die darauf hindeuten, dass wir irgendwann in dieser Woche vom Vorbestellungsdatum von Final Fantasy XVI hören werden, und wenn man bedenkt, dass Spielefirmen nicht dazu neigen, ein Spiel zur Vorbestellung anzubieten, bevor es offiziell ein genaues Veröffentlichungsdatum erhält, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass der mit Spannung erwartete nächste Teil erscheinen wird, um sein Veröffentlichungsdatum bei den Game Awards zu enthüllen.

Das MMO von Airship Syndicate

Der Entwickler hinter Ruined King: A League of Legends Story und Battle Chasers: Nightwar arbeitet seit einiger Zeit an einem MMO mit Warframes Digital Extremes, und es wurde von ersteren angekündigt, dass das Duo in wenigen Tagen endlich den Vorhang für dieses Projekt auf der Show lüften wird.

Hoffnungen:

Kojima Productions' nächster Titel

Das scheint ein bisschen zu weit zu gehen, aber angesichts der Freundschaft von Hideo Kojima und Geoff Keighley und der Tatsache, dass Kojima Productions sein nächstes Projekt seit Monaten auf verschiedenen Veranstaltungen auf der ganzen Welt neckt, richten sich die Sterne vielleicht für eine vollwertige Enthüllung auf der diesjährigen Show aus. Ob es eine neue IP oder eine Fortsetzung von Death Stranding sein wird, bleibt völlig unbekannt.

Marvel's Spider-Man 2

Wir haben schon lange nicht mehr viel über Marvels Spider-Man 2 gesehen oder gehört, obwohl Sony und Insomniac kürzlich bestätigt haben, dass das Spiel immer noch auf dem richtigen Weg ist, um 2023 zu starten. Wenn man bedenkt, dass es keine Anzeichen für ein PlayStation Showcase am Horizont gibt, werden die Fans vielleicht die Game Awards sein, bei denen sie ein Update über den Fortschritt des Projekts erhalten... oder vielleicht ist ein anderer Horizont, auf den sich Sony Interactive Entertainment derzeit konzentriert.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 war eine der größten Ankündigungen der Game Awards 2021 und wenn man bedenkt, dass das Spiel voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen wird, warum nicht den Schein wahren, indem Sie einen neuen Trailer zur Abrundung des Jahres bereitstellen, vielleicht sogar einen, der das Gameplay zeigt und neckt, was die Fans erwarten werden, wenn der Titel ankommt.

Suicide Squad: Tötet die Justice League

Gotham Knights kamen und gingen, und jetzt sind alle Augen auf das nächste große DC-Videospiel gerichtet, Suicide Squad: Kill the Justice League. Von Rocksteady kommend, dem Studio, das uns die brillante Arkham-Serie geschenkt hat, ist dieser Titel sehr, sehr ruhig geworden, seit er aus 2022 verschoben wurde, also warum nicht das Jahr mit einem kleinen Knall beenden und interessierte Fans darüber informieren, wie die Entwicklung mit einem neuen Trailer oder etwas Ähnlichem läuft.

Borderlands Film

Das ist eine höllische Strecke, aber wir müssen wirklich wissen, wo dieser Film derzeit steht. Wir haben seit Ewigkeiten nichts mehr über dieses Projekt gesehen oder gehört, und wenn man bedenkt, dass The Game Awards ein hohes Maß an Überschneidung zwischen Spielen und der breiteren Unterhaltungsindustrie hat, bekommen wir vielleicht endlich ein Update darüber, wie der Film voranschreitet, weil dies eine viel zu gestapelte Besetzung hat, um es einfach ganz zu vergessen.