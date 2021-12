Die Game Awards 2021 brechen Zuschauerrekord

HQ

Die Game Awards haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Im Dezember 2020 erzielte die Show 26,2 Millionen Aufrufe und ein Jahr später erzielte das Programm laut dem Moderator und Produzenten Geoff Keighly bereits 85 Millionen Livestream-Impressionen. Die Nutzer haben das vierstündige Programm insgesamt rund 1,75 Millionen Stunden lang angeschaut, was deutlich zeigt, dass die Show vielen zu lang war.