Die G Fits-Ohrhörer von Logitech werden heute in Großbritannien eingeführt

HQ

Logitech hat das Datum bekannt gegeben, an dem die G Fits-Ohrhörer in Großbritannien eingeführt werden. Diese In-Ear-Geräte, die heute, am 1. Februar, im Land ankommen, verfügen über eine ziemlich einzigartige Technologie, die darauf abzielt, jede Knospe besser an Ihre Ohrform anzupassen.

Bekannt als Lightform-Form, ändert die Funktion buchstäblich die Form der Ohrhörer, um sie bei der ersten Verwendung an die Form Ihres Ohrs anzupassen, mit der Idee, dass Sie eine maßgeschneiderte Passform erhalten, die sich von anderen Ohrhörern auf dem Markt unterscheidet.

Darüber hinaus unterstützt Logitech den G Fits mit seiner Lightspeed drahtlosen Verbindungstechnologie, die darauf abzielt, sowohl eine leistungsstarke Audioantwort, bessere Konnektivität als auch Verbindungen auf höchster Ebene zu PC, Mac, and PlayStation and Xbox-Konsolen bereitzustellen. Sie können G Fits auch mit einem Nintendo Switch verwenden, wenn es angedockt ist, und auch mit Android-Geräten über ein USB-A or USB-C-Kabel.

In Bezug auf die Batterie gibt Logitech an, dass der G Fits jeweils sieben Stunden hält, wobei weitere acht verfügbar sind, wenn man bedenkt, was der Ladekoffer speichern kann, wenn er über Lightspeed angeschlossen ist, und zehn Stunden plus weitere 12 Stunden bei Verwendung von normalem Bluetooth.

Für diejenigen in Großbritannien kostet der Logitech G Fits £ 219.