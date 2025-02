Die Fusion von Honda und Nissan wird nicht mehr stattfinden

HQ

Schon seit einiger Zeit gibt es Pläne, Honda und Nissan zusammenzubringen und zu einem Mega-Autobau-Titanen zu verschmelzen. Dies wird jedoch nicht mehr der Fall sein, da die Fusion abgesagt und auch der frühere Vertrag, der unterzeichnet wurde, gekündigt wurde.

Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der Nissan feststellt: "Beide Unternehmen sind zu dem Schluss gekommen, dass es am besten wäre, die Gespräche einzustellen und das [Memorandum of Understanding] zu beenden, um die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und die Umsetzung von Managementmaßnahmen in einem zunehmend volatilen Marktumfeld auf dem Weg in die Ära der Elektrifizierung zu priorisieren."

Mit dieser Entscheidung im Hinterkopf werden die beiden Unternehmen stattdessen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammenarbeiten, um ihre Intelligenz und Elektrofahrzeuge zu verbessern.

Es sollte gesagt werden, dass mit dieser Fusion auch die Hoffnungen auf eine dreiseitige Zusammenarbeit zwischen Nissan, Honda und Mitsubishi ihr Ende fanden. Letzteres Unternehmen ist im Besitz von Nissan, was bedeutet, dass Honda und Mitsubishi nun, da die Fusion nicht mehr stattfinden wird, auch weiterhin Partner sein müssen.

