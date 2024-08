Die fünfte Staffel von Diablo IV wird nächste Woche veröffentlicht

HQ

Schnappt euch eure Axt und bereitet euch auf weitere Monsterschlachten in der kommenden Saison der Höllenhorden vor. Der Name spielt auf einen Hordenmodus an, den du in Realm of Hatred annehmen kannst. Es ist für diejenigen gedacht, die die Geschichte abgeschlossen haben und mehr tun wollen. Feinde werden dich in Wellen angreifen, und zwischen ihnen kannst du verschiedene Upgrades für deinen Charakter wählen. Leider ist es nicht ganz so einfach, wie einfach nur stärker zu werden. Du wirst auch Gegenstände auswählen, die dich schwächen. Blizzard schreibt folgendes über den neuen Spielmodus:

Die Höllenhorden sind ab Weltstufe III nach Abschluss einer Questreihe sowohl auf saisonalen als auch auf ewigen Realms verfügbar und ein wellenbasiertes Feature, das ihr alleine oder mit Freunden erschlagen könnt.

Wenn dir Diablo II gefallen hat, wird es dich freuen zu hören, dass The Fell Council in diesem Spielmodus zurück ist. Es gibt insgesamt fünf Bosse, aber der Haken ist, dass du nur gegen drei gleichzeitig kämpfen kannst. Neben dem neuen Horde-Modus gibt es auch fünfzig neue Gegenstände, die du finden kannst, indem du Feinde in der Welt besiegst. Um mehr über diese Staffel zu erfahren, schaut euch den Trailer unten an und lest diesen Beitrag. Ihr könnt am 6. August um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MEZ mit dem Abschlachten von Dämonen beginnen. Spielen Sie regelmäßig Diablo IV ?