Die fünf besten Zeichen in der MultiVersus

HQ

Der letztjährige Monsterhit MultiVersus ist wieder da, und dieses Mal als komplettes Spiel. Das bedeutet, dass jeder es herunterladen kann (es ist schließlich kostenlos spielbar) und mit allen Arten von Maskottchen kämpfen kann. Ich habe das Spiel bereits getestet und ihr könnt hier lesen, was ich davon halte.

Um euch den Einstieg zu erleichtern, dachte ich, ich stelle meine fünf besten Kämpfer im fertigen Spiel vor (das ziemlich signifikante Unterschiede zur Beta aufweist, in der sogar die Charaktere neu gestaltet wurden und eine ganze Klasse weggefallen ist). Aber bevor ich damit beginne, meine eigene Top-Liste der besten Charaktere in MultiVersus zu präsentieren, dachte ich, ich untergrabe meine eigene Meinung. Das Spiel ist noch nicht einmal eine Woche auf dem Markt und offensichtlich hatte niemand Zeit, die Kämpfer zu maximieren, und wie wir zum Beispiel aus Street Fighter II wissen, können Charaktere Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Titels als besser oder schlechter angesehen werden, wenn neue Kombinationen und Möglichkeiten des (Missbrauchs) des Spielsystems entdeckt werden.

Daher habe ich mich entschieden, meine eigene Auswahlmethode vorzustellen. Ich könnte genauso gut hier und jetzt erklären, dass ich vielleicht 100 Stunden im Spiel habe (die Beta nicht mitgezählt, aber ich musste ein wenig in der Rolle des Rezensenten anfangen). Das bedeutet, dass ich keine ultraklare Sicht habe, und es wird definitiv Dinge geben, die später entdeckt werden, die alles umwerfen. Kämpfen ist jedoch ein Lieblingsgenre für mich und ich habe ein gutes Verständnis dafür, und ich habe das Privileg, mich mit einigen der größten schwedischen Kampfspieler befreunden zu können, die wir je hatten, und so mit und gegen sie spielen zu können.

Abgesehen davon ist diese Liste für die überwiegende Mehrheit von euch gedacht, diejenigen, die denken, dass es Spaß macht, zu kämpfen und in der Lage sein wollen, gut zu werden, ohne zu den Esport-Kandidaten zu gehören. Für Sie ist diese Liste eine gute Hilfe, um zu wissen, wo Sie anfangen sollen. In diesem Sinne, viel Glück und stellen Sie sicher, dass Sie einem Maskottchen ernsthaft in den treten!

Werbung:

(5) Arya Stark

Arya war bekanntlich die tödlichste Figur in Game of Thrones, und es überrascht nicht, dass sie kein Problem damit hatte, Maskottchen inMultiVersus der Beta zu töten. Und selbst im fertigen Spiel ist sie absolut phänomenal. In Kombination mit einer Kämpferin wie Black Adam (die es Arya leichter macht, von hinten anzugreifen) würde ich sogar sagen, dass sie eine Kandidatin für den besten Charakter des Spiels sein könnte. Die Tatsache, dass sie auch der abwechslungsreichste Charakter im Spiel ist, bedeutet, dass die Gegner nie wirklich wissen, was sie erwartet, da sie auch ihre eigenen Angriffe gegen sie einsetzen kann. Kombiniert mit einer guten Reichweite, guter Stärke und hoher Geschwindigkeit macht dies Arya zu einem sehr vielseitigen und mächtigen Gegner.

(4) Schwarzer Adam

Dies ist vielleicht eine etwas überraschende Wahl für diejenigen, die es vorziehen, eins gegen eins zu spielen, weil der Charakter dort nicht passen würde. Aber ich habe festgestellt, dass man immer mit einem Black Adam in seinem Team kämpfen möchte, weil er großartige Kombos hat, die einen Gegner festhalten und es dem anderen Team schwer machen, als Team zu kämpfen. Und seine reguläre Schlagkombination schickt den Gegner auch mit einem Wurf weg, was mit einem koordinierten Teamkollegen zuverlässige und verheerende Angriffe mit einer sehr guten Chance bedeutet, den Charakter vom Feld zu schicken. Außerdem ist seine Elektrizität ein Elend, gegen das man ankämpfen muss, und bedeutet, dass niemand kostenlose Angriffe bekommt und ständig auf der Hut sein muss. Black Adam mag ein Schläger sein, aber er ist auch der derzeit beste Unterstützungscharakter des Spiels.

Werbung:

(3) Der Joker

Es gibt keinen anderen Charakter, mit dem ich online so wahnsinnig nervige Begegnungen hatte wie der Joker. Leute, die wirklich gut mit dem Clown umgehen können, machen allen anderen das Leben zur Hölle, indem sie all seine verrückten Tricks wie seine Luftballons und Kuchen anwenden. Das Schlimmste ist jedoch der Raketenwerfer, der nicht nur schnell, sondern auch sehr tödlich ist. Tatsächlich scheinen Player First Games erkannt zu haben, dass sie ein wahres Monster erschaffen und es gelöst haben, indem sie ihm eine hohe Abklingzeit zwischen den Angriffen gegeben haben, aber da er schnell und wendig ist, ist es normalerweise etwas, mit dem man umgehen kann. Ich denke, der Joker ist ein ernsthafter Kandidat, um der lustigste Kämpfer zu sein, und ich vermute, dass er etwas generft wird - also nutze die Gelegenheit, um dich zu freuen.

(2) Bananenschutz

Mein Wissen über Adventure Time ist extrem begrenzt, daher hatte ich keine Erwartungen an Banana Guard. Aber was wir hier haben, ist wahrscheinlich der klarste und am einfachsten zu spielende Kämpfer des Spiels. Wir sprechen von guter Kraft und guter Geschwindigkeit in Kombination mit einer fantastischen Reichweite. Es macht es zu einer reinen Freude, es als Anfänger mit dem Gegner aufzunehmen und ihn mit Speed Force Assist und Pugilist auszustatten, um Geschwindigkeit und Kraft zu erhöhen, und du wirst von Anfang an tödlich sein. Kombiniere Banana Guard mit Black Adam und du wirst viele weitere erfahrene Spieler haben, die unkontrolliert weinen. Wie bei The Joker befürchte ich einen Nerf für Banana Guard, aber segne die Freude, die für immer anhalten wird.

(1) Superman

Der alte Superman war nie einer meiner Favoriten, obwohl ich ein DC-Enthusiast bin. Die Tatsache, dass er alles und noch mehr kann, aber allergisch gegen Grünflächen ist und die Bremssättel an der Außenseite seines Anzugs trägt, ist... schwer zu ertragen. Aber in MultiVersus ist er mein Favorit und genau wie in der Beta denke ich, dass er der ultimative Kämpfer ist, mit dem man anfangen kann, um das Spielsystem zu lernen. Er ist nicht nur wahnsinnig stark, sondern auch ziemlich schnell und seine Fähigkeit zu fliegen bedeutet, dass er es leichter hat als jeder andere, wieder in die Arena zurückzukehren, nachdem er weit draußen war. Die Tatsache, dass er auch Feinde, an denen er vorbeifliegt, automatisch für einen ehrlichen rechten Haken mitnimmt, bedeutet auch, dass Superman relativ leicht Menschen ausschalten kann, die im Grunde unverletzt sind.

Vem är din MultiVersus -favorit?