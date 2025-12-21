Die fünf besten Weihnachts-Horrorfilme

HQ

Weihnachtsfilme zur Weihnachtszeit sind für viele Menschen sicherlich selbstverständlich, um den Weihnachtsgeist zu maximieren. Es kann alles sein, von Love Actually über Die Hard bis A Christmas Carol – was auch immer das kleine Extra zur Atmosphäre hinzufügt. Ich bin in dieser Firma. Weihnachtsfilme sind sogar ein Muss, damit die Weihnachtsstimmung aufsteigen kann. Für mich sind Weihnachtshorrorfilme ebenfalls ein fester Bestandteil der Vorbereitungen für das Crescendo am 24. Dezember geworden. In den letzten fünf Jahren habe ich einen Freitag oder Samstag relativ nah an Heiligabend genommen und drei Weihnachts-Horrorfilme ausgewählt – einen Weihnachts-Horrorfilm-Marathon, wenn man so will. Ich dachte, ich präsentiere unten meine Favoriten bei Weihnachtshorrorfilmen. Diese Liste wird nicht nach den fünf Filmen bewertet, die ich für die besten halte, sondern nach dem Weihnachtsgefühl, das ich suche.

5. Christmas Evil (1980)

Ein unterhaltsamer Slasherfilm aus der Blütezeit des Genres, veröffentlicht im selben Jahr wie die Klassiker Freitag der 13. und Abschlussball. Der Film, auch bekannt als You Better Watch Out, dreht sich um die Figur Harry, der in jungen Jahren seine Mutter beim sexuellen Kontakt mit dem Weihnachtsmann selbst sah. Dieses Kindheitstrauma, das ein wiederkehrendes Thema in Slasher-Filmen ist, trägt später dazu bei, dass Harry als Erwachsener ein Weihnachtsliebhaber wird. Er liebt Weihnachten so sehr, dass er sogar in einer Spielzeugfabrik arbeitet. Harry kann beim besten Willen nicht verstehen, wie jemand die Festtagszeit nicht lieben kann; in Harrys Welt ist es selbstverständlich, alle ungeschriebenen Gesetze von Weihnachten zu befolgen. Es geht so weit, dass Harry sich an Heiligabend als Weihnachtsmann verkleidet und auf eine Mordserie geht. Der Film enthält mehrere Elemente, die für mich die Stimmung aufhellen, darunter ein kleiner Hauch Magie am Ende des Films. Denn jeder weiß, dass Weihnachten voller Magie ist, oder?

4. Gremlins (1984)

Ich war wahrscheinlich 8-9 Jahre alt, als ich Gremlins zum ersten Mal gesehen habe, daher war es für mich immer ein Klassiker. Ein furchteinflößender Weihnachtsfilm, in dem man die Kälte und den Schnee, der die Kleinstadt umgibt, wirklich spürt. Im Kontext von Weihnachts-Horrorfilmen ist es viel zu viel Komödie, um auf dieser Liste einen höheren Platz einzunehmen, da es nicht wirklich das ist, was ich suche, wenn ich meinen Marathon habe. An der Weihnachtsstimmung ist absolut nichts auszusetzen, daher ein ehrenvoller vierter Platz.

3. Seltene Exporte: Eine Weihnachtsgeschichte (2010)

Ein finnischer Unruhestifter schafft es unter die Top Drei. Der Film spielt hoch oben im finnischen Lappland, wo amerikanische Forscher glauben, den Weihnachtsmann tief in einem Berg begraben gefunden zu haben. Der Weihnachtsmann in diesem Film sieht nicht gerade aus wie der Weihnachtsmann, den wir vor uns sehen, und seine Helfer sind nicht die niedlichen Elfen, die wir gewohnt sind, sondern nackte, tödliche Bösewichte. Die eiskalte Landschaft Lapplands lässt mich auf der Couch erstarren, aber ich kuschelt mich auch ein, während der Film dieses Weihnachtsgefühl in meinem Körper trifft, das ich nicht ganz fassen und vernünftig zusammenfassen kann. Liegt es an der verschneiten Landschaft oder daran, dass der Weihnachtsmann als böse dargestellt wird (was das Gegenteil von dem ist, was wir gewohnt sind), der dazu beiträgt? Ich weiß es nicht genau.

2. Schwarzes Weihnachten (1974)

Könnte das der allererste Slasher-Film sein? Veröffentlicht im selben Jahr wie The Texas Chainsaw Massacre, der kein Slasherfilm ist, enthält Black Christmas viele der Elemente, die einen Slasherfilm auszeichnen. Einer der Gründe, warum ich immer noch sanft, aber bestimmt behaupte, Halloween (1978) sei der erste Slasherfilm, ist, dass das Motiv des Mörders in Black Christmas im gesamten Film unbekannt ist, was für das Genre nicht typisch ist. Allerdings werde ich mich jetzt nicht in einer Genre-Diskussion verlieren – das ist ein Thema für ein andermal! Black Christmas spielt zur Weihnachtszeit auf einem Campus irgendwo in Nordamerika und dreht sich um eine Gruppe weiblicher Studentinnen, die zusammen in einem großen Haus auf dem Campus leben. Innerhalb der Wände des Hauses befindet sich ein Mörder, der die Frauen eine nach der anderen im klassischen Slasher-Stil erledigt. Meine Liebe zum Genre, kombiniert mit der Tatsache, dass ich es vor 15 Jahren an Heiligabend zusammen mit meinen Eltern gesehen habe, verstärkt das Weihnachtsgefühl. Ein verschneiter und kalter Campus verdirbt dieses Gefühl auch nicht.

1. Krampus (2015)

Ich hätte nicht gedacht, dass Krampus mein bisher liebster Weihnachtshorrorfilm werden würde. Es hat alles – böse Lebkuchenmännchen, einen menschenfressenden Jack-in-the-Box, Schneestürme, scharfzahnige Teddybären und Schneemänner. Sie sind in gewissem Weise faszinierende Gegenstücke, in diesem Fall zum Glauben an den Weihnachtsmann und bis zu einem gewissen Grad auch zu Jesus/Christentum. Krampus ist die letzte Person, die man an Heiligabend auftauchen möchte – das ist wirklich ein Weihnachtsspoiler. Der Film ist jedoch der Weihnachtshorrorfilm, der mein Weihnachtsgefühl am meisten verstärkt.

Silent Night, Deadly Night (1984), ein weiterer Slasherfilm aus dem goldenen Zeitalter des Genres, aber er verfehlte die Liste knapp. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welche Filme ich dieses Jahr sehen werde, aber zum Zeitpunkt des Schreibens tendiere ich zu Krampus, Stille Nacht, Todesnacht und Don't Open Until Christmas (1984). Aber es ist noch eine Weile entfernt, also könnte sich das ändern.

Haben wir einen deiner Lieblings-Weihnachtshorrorfilme verpasst?