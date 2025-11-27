Die fünf besten Thanksgiving-Filme

HQ

Heute ist einer der größten Tage des Jahres für Amerikaner, da es die jährliche Thanksgiving-Feier ist – ein Tag, der ein großer Feiertag im ganzen Landkreis ist und an dem vieles davon im Grunde gestoppt wird, um stattdessen Familienwerte zu predigen. Für uns in Europa feiern wir kein Thanksgiving, aber da viele Filme in den USA und von amerikanischen Filmemachern entwickelt und produziert wurden, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die direkt zum Thema des Feiertags greifen.

Wenn Sie also thematisiertes Ansehen suchen, lassen Sie uns Ihnen helfen, welche Filme wir als die fünf besten (sei es auf den Feiertag anwendbar oder sehenswert) für die fünf besten Filme halten, die auf Thanksgiving basieren oder um sie herum spielen.

5. Spider-Man

Heutzutage ein kleiner Klassiker und Fanliebling, vergisst man leicht, dass das erste Kapitel von Sam Raimis Netzschwing-Trilogie um Thanksgiving spielt. Zwischen dem Erleben, wie Tobey Maguires Peter Parker seine Kräfte entwickelt, sehen wir auch Peter, Tante May, Mary Jane sowie Harry und Norman Osborn, die zusammenkommen, um den Feiertag mit hausgemachtem Essen und gemütlicher Stimmung zu feiern. Was wie ein schöner Moment erscheinen mag, wird durch eine Schlacht gespalten, die Stunden zuvor zwischen Spider-Man und Green Goblin (Norman Osborn, wobei die Figuren zu diesem Zeitpunkt noch nichts wussten), ein Ereignis, das die Version der berühmten Thanksgiving-Parade in New York City in diesem Universum durcheinanderbrachte. Eine wirklich großartige Thanksgiving-Option und ein ebenso unterhaltsamer Film für alle.

4. Rocky

Rocky bewegt sich in diesem seltsamen Schwebezustand, in dem er teils ein Thanksgiving-Film und teils ein Weihnachts-/Neujahrsfilm ist. Wir nehmen es hier auf, weil der erste Akt und etwas darüber hinaus rund um Thanksgiving spielt und einige der denkwürdigsten und ikonischsten Szenen der gesamten Rocky-Reihe liefert. Er ist vielleicht nicht so herzerwärmend wie manche andere Weihnachtsfilme, die man finden kann, da dies eine ziemlich turbulente Zeit im Leben von Sylvester Stallones berühmtem Boxer ist, aber es ist auch einer der größten Filme aller Zeiten, und das ist mehr als genug Grund, Rocky dieses Jahr zu Ihrem Thanksgiving-Film zu machen.

3. Werte der Addams-Familie

Wednesday ist heutzutage total angesagt, aber jeder, der die fantastischen Live-Action-Filme aus den frühen 90ern gesehen hat, weiß, dass The Addams Family in dieser Zeit am besten waren. In diesem Sinne ist Addams Family Values ein unterhaltsamer Film, der die ganze Familie unterhalten dürfte, besonders diejenigen, die sich in Jenna Ortegas Version der jungen, unheimlichen und verrückten Tochter verliebt haben. Dieser Film ist ideal für internationale Menschen außerhalb der USA, denn obwohl er sich klar von Thanksgiving inspirieren lässt, lenkt er den Fokus auch vom Feiertag ab und nutzt ihn lediglich als Plattform, um die größere und seltsamere Familie für ein besonderes und unglaublich unvergessliches Essen zusammenzubringen.

2. Erntedankfest (2023)

Man kann keine Thanksgiving-Liste haben, ohne einen Film, der buchstäblich den Titel trägt und komplett auf den Feiertag basiert. Zugegeben, dieser Film ist nicht für die ganze Familie, sondern eher ein Film, den man am Ende des Abends einschalten kann, wenn nur noch die Erwachsenen stehen. Dieser Horrorfilm ist in vielerlei Hinsicht ein einfacher Slasher, ein Film, in dem ein von Pilgrims inspirierter Killer eine Stadt in Massachusetts terrorisiert – und zwar an den Tagen nach dem jährlichen Familienurlaub. Erwarten Sie Blut, Gewalt, Gewalt und jede Menge Truthähne und wunderschöne Herbstkulissen.

1. Flugzeuge, Züge und Automobile

Ohne Frage, ohne Zweifel, der beste und beste Thanksgiving-Film von allen: Planes, Trains and Automobiles. Vielleicht der ikonischste von John Candys bewundernswerten Filmen, zeigte dieser Film, wie die Comedy-Legende mit dem ebenso talentierten Steve Martin in einem Film des Filmemachers John Hughes mitwirkte. Die perfekte Dreifaltigkeit, könnte man sagen. Planes, Trains and Automobiles hatte die einfache Handlung, einen Werbemann zu sehen, der von New York nach Chicago nach Hause fuhr, um mit seiner Familie die Feiertage zu verbringen, nur um auf jedem Schritt Hürden zu stoßen, die ihn baten, neue Wege zu finden, die Strecke zurückzulegen und rechtzeitig zurückzukehren. Es ist urkomisch, familienfreundlich, es ist alles, was man sich von einem Film wünschen kann, egal zu welcher Jahreszeit oder zum Feiertag. Es ist unverzichtbar und unser klarer Favorit.