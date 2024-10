Die fünf besten Spiele von Super Nintendo

HQ

5. Super-Probotector

In dieser Ära gab es unglaublich viele großartige Side-Scrolling-Actionspiele, aber das beste von allen war Contra III, das in Europa den Titel Super Probotector trug. Die beiden Roboter, die die Macho-Helden ersetzt haben, passen tatsächlich noch besser dazu und trugen zu einem grundsoliden futuristischen Setting mit phänomenaler Spielsteuerung, grundsolider Action, einem unglaublich guten Soundtrack, abwechslungsreichem Gameplay, Weltklasse-Bosskämpfen und einem Gameplay-Loop bei, der so gut ist, dass ich ihn bis heute oft spiele.

4. Das Geheimnis des Manas

Ich habe lange überlegt, ob ich Final Fantasy VI oder Secret of Mana in diese Liste aufnehmen soll, aber am Ende habe ich mich, wie Sie sehen können, für Mana entschieden. Erstens wurde Final Fantasy VI nie in Europa veröffentlicht, und zweitens hatte ich wahrscheinlich tatsächlich mehr Spaß damit, nicht zuletzt, weil man lokal im Koop-Modus spielen konnte. Secret of Mana wurde für mich - und viele andere Gamer - zum Tor zu japanischen Rollenspielen und bleibt eines der besten Spiele Square Enix (wie sie jetzt genannt werden), die jemals veröffentlicht wurden.

Werbung:

3. The Legend of Zelda: Eine Verbindung zur Vergangenheit

Nach zwei großartigen Zelda-Spielen für das NES, die sich beide stark voneinander unterschieden, schlug uns Nintendo (wie gewohnt) mit einem neuen Abenteuer zu, das wieder ein neues Konzept hatte. Das Intro, in dem Link in den Sturm hinausgeht, ist hervorragend und was folgt, sind rund 15 Stunden Abenteuermagie, in denen Nintendo immer wieder beweist, warum sie wahrscheinlich der beste Entwickler in der Spielewelt sind.

Werbung:

2. Die Welt von Super Mario

Die Plätze zwei und drei für Super Nintendo sind so schwer zu ordnen, dass es fast kriminell ist. Ehrlich gesagt hätte ich je nach Tagesstimmung die Plätze wechseln können, aber hier und jetzt lande ich bei Marios viertem richtigen Jump'n'Run-Abenteuer, das vielleicht sein bestes aller Zeiten ist. Jedes einzelne Level ist eine Art einzigartiger Mikrokosmos mit eigenartigem Gameplay, alternativen Wegen und Tonnen von Geheimnissen. Ist es der beste zweidimensionale Plattformer aller Zeiten? Ich denke sogar.

1. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Ich vermute, dass viele von euch ihre Fäuste in die Luft schütteln und Dinge schreien, die man nicht vor seiner Mutter sagen sollte, aber der erste Platz war für mich tatsächlich der einfachste Ort. Street Fighter II hat für mich nicht nur die Super Nintendo Ära definiert, sondern die gesamten 90er Jahre und einen nicht unerheblichen Teil der 00er Jahre. Es machte das Kampfgenre im Alleingang zu dem Riesen, der es heute ist, und schuf die Regeln dafür, wie alles gemacht werden sollte, ergänzt durch die besten Charaktere, die ein Kampfspiel je hatte. Gekrönt von einem zeitlosen Soundtrack und einem Gameplay, das immun gegen den Zahn der Zeit ist, ist es etwas, das ich auch heute noch gerne spiele, und eines der fünf besten Spiele, die ich je gespielt habe.