Die fünf besten Spiele von Sega Saturn

HQ

5. Virtua Kämpfer 2

Am 30. November 1995 gab es kein anderes Kampfspiel auf einer anderen Konsole, das auch nur annähernd mit der Saturn-Version von Yu Suzukis außergewöhnlichem Nachfolger mithalten konnte. Die Animationen wirkten unglaublich realistisch und flüssig, und die Kämpfe waren derart strategisch und klug gestaltet, dass wildes Tastendrücken, wie man es etwa in Tekken erlebt, eher bestraft als belohnt wurde.

4. Panzer Dragoon II Zwei

In der Geschichte der großen und kostspieligen Sega-Actionspiele gibt es nur wenige, die beeindruckender wirken als das deutsche Panzer Dragoon II Zwei, das im Frühjahr 1996 für den Saturn erschien. Dieses Prequel zum ersten Spiel bot die Chance, Lundi/Lagi auf eine durchdachtere und befriedigendere Weise zu steuern. Alles, angefangen bei dem faszinierend schönen Design bis hin zur mitreißenden Musik, trug dazu bei, dass dieses Spiel zu den herausragenden Titeln der Konsole zählt.

Werbung:

3. Sega Rallye Meisterschaft

Soul Calibur, Virtua Fighter 2, Sega Rally Championship... Sega steckt, wie wir alle wissen, hinter einigen der brillantesten und erfolgreichsten Arcade-Umsetzungen, die jemals veröffentlicht wurden, und die Heimversion für die Saturn ihres hyperbeliebten Arcade-Klassikers war ein solches Spiel, das wirklich verzauberte.

Werbung:

2. Athleten-Könige

Track & Field II und Segas schmerzlich unterschätztes London 2012 - The Official Video Game of the Olympic Games sind zwei großartige Olympische Spiele, aber keines von beiden konnte jemals mit Athlete Kings (Decathlete in Japan mithalten), weil es das Beste war. Das beste Olympia-Spiel aller Zeiten wurde von Sega selbst entwickelt und ist eigentlich immer noch genauso unterhaltsam. Es hatte ein brillantes Design, brillanten Humor und brillante Spielmechaniken, die es zu einem Gewinner des begehrten olympischen Goldes machten.

1. Nights: Into Dreams

Sonic the Hedgehog Die Schöpfer Yuji Naka und Naoto Ohshima hatten nach der Fertigstellung von Sonic & Knuckles eine Idee für ein Plattformspiel in der gleichen Richtung, in dem der Held fliegen kann. Nachdem mehrere verschiedene Konzepte entwickelt worden waren, waren sie sich einig, dass Nights der richtige Weg war, und der Rest ist, wie wir alle wissen, Geschichte. Nights enthielt kleine Fragmente des Mystizismus des ersten Sonic -Spiels, aber es war seltsamer, weniger verständlich und daher origineller. Es war atmosphärisch wie nichts anderes für Segas 32-Bit-Maschine, wunderschön und bot absolut brillante Spielmechaniken, die schnell süchtig machten.