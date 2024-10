Die fünf besten Spiele von Sega Master's System

HQ

5. Der Wunderknabe

Im Schatten von Super Mario selbst und nach 40 Jahren sprechen nicht viele Leute sehr hoch über das 8-Bit-Juwel von Westone Bit Entertainment. Außer mir. Ich stehe immer noch dort, wo ich immer stand, an einem Ort, an dem der spärlich bekleidete Höhlenjunge mit der hellblonden Frisur Geheimnisse, Herausforderungen, Abwechslung und überschwänglich schöne Grafiken bot, die immer noch den Test der Zeit bestehen.

4. Fantasy Zone II: Tränen von Opa-Opa

Diese Sega-eigene Serie begründete ein neues Genre mit dem ersten Fantasy Zone, der als niedliches 'em up beschrieben wurde, in dem die ehemals frustrierenden Weltraummutantenmonster von R-Type durch niedliche Blumen und Pilze ersetzt wurden. Fast 40 Jahre später ist es leicht zu verstehen, warum sowohl das erste Spiel als auch die brillante Fortsetzung so erfolgreich waren, denn das Gameplay ist einfach, aber herausfordernd, und das Design sowie das Spieltempo sind unglaublich.

Werbung:

3. Shinobi

Ich war gerade 10 Jahre alt geworden, als Shinobi zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und sah es zum ersten Mal in einer Spielhalle an Bord einer finnischen Fähre. Es war magisch. Verrückte Ninjas, Wurfsterne, Katanas, viele Feinde und Bonuslevel wurden aus einer für die damalige Zeit innovativen Ego-Perspektive gespielt. Ich liebte Shinobi damals und liebe es heute noch genauso sehr, weshalb es das drittbeste Spiel ist, das Sega für seine 8-Bit-Maschine herausgebracht hat.

Werbung:

2. Alex Kidd in der Wunderwelt

Ich summe die Musik auch heute noch oft, sie ist da, in mein Bewusstsein eingebrannt. Ich spiele das Spiel auch manchmal, mit den Kindern, und es ist ebenso wahnsinnig schwierig wie herrlich unterhaltsam. Ich habe Alex Kidd schon immer geliebt und werde es immer tun, und ich denke, Miracle World ist eines dieser Jump'n'Run-Juwelen, über die generell mehr gesprochen werden sollte.

1. Wonder Boy III: Die Falle des Drachen

Phantasy Star war wirklich gut, einer der besten Titel für die Sega Master System, ebenso wie die Arcade-Umsetzung von Operation Wolf und Out Run. Ich mochte auch Psycho Fox, Asterix, R-Type und Double Dragon für diese schöne kleine glänzende schwarze Konsole. Keines dieser Spiele hatte jedoch auch nur den geringsten Seufzer der Erleichterung über die geradezu eingekochte, konzentrierte Brillanz, die in Westone Bit Entertainment s wunderbarem Genre-Mix Wonder Boy III: The Dragon's Trap zu finden ist. Es verband traditionelles Jump'n'Run mit richtigen Rollenspielelementen, bei denen die Erkundung ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses war. Darüber hinaus war das Design extrem schön, ebenso wie die Musik, die ich bis heute summe.