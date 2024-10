Die fünf besten Spiele von NES

HQ

5. RC Pro-Am

Es gibt nur ein NES-Spiel, das ich bis heute gerne spiele. Es gibt nur ein NES-Spiel, das ich heute noch genauso unterhaltsam finde wie in den 80ern, ohne Ausnahme oder mildernde Umstände. Es wurde von Rare entwickelt und wird Pro-Am geschrieben. Und es ist unvergleichlich gut.

4. Super Mario Bros. 2

Ich weiß, ich weiß. Super Mario Bros. 3 ist hier die beliebtere Wahl. Ganz zu schweigen von dem ikonischen ersten Spiel, das definierte, wofür die ganze Form der Unterhaltung stand, aber für mich ist es der Zweitplatzierte, der diese ganze 8-Bit-Serie beherrscht. Es steckt so viel Charme in dem alten, ultrajapanischen Doki Doki Panic, das im zweiten Abenteuer von Super Mario & Co neu aufgelegt wurde, so viel Persönlichkeit und lustiges Design. Ich liebe die etwas starre Steuerung, ich liebe die Möglichkeit, Feinde (und Objekte) aufzuheben, und die Musik.

Werbung:

3. Mega Man 2

Obwohl Mega Man (das Originalspiel) für seine Zeit gut war und immer noch amüsant, ist es eindeutig die Fortsetzung, die heraussticht. Denn Mega Man 2 ist ein Jump'n'Run-Meisterwerk, so schwierig und kompromisslos ikonisch, dass du dir gleich im ersten Level die Haare ausreißen wirst. Capcom hat das perfekte Rezept für die Mischung aus Schwierigkeit und Belohnung gefunden, das Design ist hervorragend und die Musik fast obszön gut.

Werbung:

2. Enten-Märchen

In den 80er/90er Jahren beherrschte Disney die Welt der lizenzierten Spiele mit Titeln wie Quack Shot, Duck Tales, Aladdin, The Lion King, Castle of Illusion und vielen mehr. Das Beste von allem war Capcoms wahnsinnig charmantes, herausforderndes und abwechslungsreiches Plattform-Abenteuer mit Dagobert Duck in der Hauptrolle. Es war wirklich ziemlich brillant und enthält die wahrscheinlich beste Spielmusik, die je gemacht wurde.

1. Ausstechen

Ein etwas seltsamer Gewinner? Nun, vielleicht. Vielleicht wäre es am meisten erwartet worden, Super Mario Bros. 3 hier einzufügen (das Mario-Spiel, das ich eigentlich am wenigsten für das NES mag) oder warum nicht den Superklassiker The Legend of Zelda (der großartig ist und war, aber nicht unter den Top 5 in meinem Buch). Stattdessen ist es Nintendos unsterbliches Boxprojekt, das meine Top-Liste anführt, und vieles davon ist der Tatsache zu verdanken, dass das Spiel heute noch genauso spaßig, herausfordernd und mechanisch perfekt ist wie vor 40 Jahren.