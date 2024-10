Die fünf besten Spiele für PlayStation 1

HQ

5. Wipeout 2097

Als die PlayStation veröffentlicht wurde, wurde sie mit einer Demo-Disc geliefert, die eine technische Demonstration von T-Rex (die sich damals fotorealistisch anfühlte) und Wipeout enthielt. Letzteres war so unglaublich gut, aber erst mit der Fortsetzung Wipeout 2097 hat sich alles zusammengefügt. Zum ersten Mal war das Spiel wirklich cool und hatte einige der besten Designer und Musiker der Welt, ergänzt durch eine verdammt gute Einstellung und ein absolut erstklassiges Gameplay. Ich war absolut überwältigt von Wipeout 2097, und bis heute ist es hypnotisch gut und der Goldstandard, mit dem alle futuristischen Rennfahrer verglichen werden.

4. Castlevania: Symphonie der Nacht

Die Castlevania-Serie hatte die Spieler auf dem NES, Mega Drive, Super Nintendo und anderen obskureren Formaten mit absolut phänomenalen Titeln völlig verzaubert. Aber erst auf der PlayStation mit Castlevania: Symphony of the Night fügten sich die Puzzleteile zusammen und das sogenannte Metroidvania-Genre war geboren. Das Abenteuer von Alucard enthielt Schichten über Schichten und halbunendliche Mengen an Geheimnissen und ist einer der wenigen Titel, die kein Remake benötigen. Dank der 2D-Grafik sieht es heute noch genauso gut aus wie bei seiner Veröffentlichung, und der Soundtrack ist ein ernsthafter Anwärter auf den besten aller Zeiten.

3. Tomb Raider

Sicher, Tomb Raider wurde tatsächlich auf dem Saturn veröffentlicht, kurz bevor es auf die PlayStation kam, aber es wurde fast als Beta angesehen. Für die PlayStation fügten sich alle Teile zusammen und wir wurden mit einem fast unwirklichen Action-Adventure verwöhnt, das fast wie ein Indiana-Jones-Simulator wirkte und Lara Croft fast über Nacht zu einer globalen Ikone machte. Tomb Raider war eine mehrstufige Erfahrung, bei der ich von Mission zu Mission immer mehr überrascht und überwältigt wurde von dem, was präsentiert wurde.

2. Metallgetriebe Solid

Dieses Spiel war so unglaublich gut, dass es sich albern anfühlt, darüber zu sprechen, was es für die Spielewelt bedeutet hat, wenn sich eigentlich alles um den Unterhaltungswert drehen sollte. Trotzdem ist es Hideo Kojimas bahnbrechendes Abenteuer, das ich in vielerlei Hinsicht als das erste moderne und wirklich filmische Action-Abenteuer bezeichnen würde. Es hatte so viele Ebenen, so viel Story, so viel Gameplay, so viele Überraschungen und so viel Innovation, dass selbst ich - der Stealth verachtet - nicht anders kann, als dieses Spiel als das zweitbeste Spiel zu bezeichnen, das auf der PlayStation erschienen ist.

1. Final Fantasy VII

Eine vorhersehbare Wahl? Vielleicht, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Hironobu Sakaguchi 1997 Magie erschuf, als es endlich an der Zeit war, dass Europa sich mit der klassischen Rollenspielserie von Square vertraut machte. Viele von uns hatten in Spielemagazinen von Final Fantasy gelesen und einige wenige Glückliche hatten importierte Versionen gespielt, aber es war, als würde man buchstäblich von einem Aufwärtshaken umgehauen, um es offiziell selbst erleben zu dürfen. Das Abenteuer von Cloud Strife war größer, besser und aufwendiger als jedes andere Spiel zuvor, und es hat eine Tiefe, die geradezu überwältigend war. Die Geschichte war auch extrem gut geschrieben und in Kombination mit dem Soundtrack von Nobuo Uematsu schuf sie eine so besondere Spielmagie, dass die Spieler fast 20 Jahre lang nach einem Remake verlangten, bevor Square Enix schließlich einknickten. Wir sprechen nicht nur über das beste Spiel für PlayStation, sondern über einen der besten Titel in der Spielegeschichte, unabhängig vom Format. Pure Magie.

