Die fünf besten Spiele des Nintendo DS

5. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Es ist wohl das beste tragbare Format aller Zeiten für Spiele und bisher das beliebteste. Es war nicht einfach, fünf Spiele auf den Punkt zu bringen, aber wenn du meine Gamecube-Liste liest, weißt du, wie sehr ich ein Fan von Wind Waker war, einem Spiel, auf dem Nintendo gut aufgebaut hat, indem es ein Abenteuer lieferte, das wirklich auf der Nintendo DS-Hardware aufbaute. Das Ergebnis war ein absolut magisches Abenteuer, das auf keinem anderen Format möglich gewesen wäre.

4. Advance Wars: Doppelschlag

Die einzige Nintendo-Serie, die ich am meisten vermisse, ist Advance Wars, und nirgendwo war sie besser als in Dual Strike für den Nintendo DS aus dem Jahr 2005. Es hatte alles, was wir am Original liebten, aber wieder mit cleverem Einsatz der Dual-Bildschirme und einer Fülle neuer Funktionen, die die Spielbarkeit verbesserten. Dies ist eines der wenigen Spiele, die die Zeit nicht berühren kann, und es macht heute, fast zwei Jahrzehnte später, genauso viel Spaß wie bei seiner ersten Veröffentlichung.

3. Elite-Beat-Agenten

Eigentlich hätte es als Osu! Tatakae! Ouendan bekannt sein sollen, aber es wurde nie im Westen veröffentlicht und stattdessen in Elite Beat Agents verwandelt, eines dieser Spiele, die ohne den Nintendo DS wirklich nicht möglich gewesen wären und das nicht nur das Beste aus dem Format herausholte, sondern auch etwas völlig Neues in Form von verrücktem japanischem Humor bot. Das Grundkonzept besteht darin, die Leute anzufeuern, während sie Dinge tun - und diese leicht skurrile Idee zog damals eine ganze Spielwelt in ihren Bann. Aus gutem Grund.

2. Das neue Super Mario Bros.

Zu dieser Zeit war Nintendo dazu übergegangen, dreidimensionale Mario-Spiele zu entwickeln, aber nach über 15 langen Jahren vermissten viele Leute die 2D-Abenteuer. Im Jahr 2006 beschloss Nintendo, darauf zu hören und veröffentlichte New Super Mario Bros., um zu zeigen, dass sie immer noch wissen, wie man Plattformspiele auf eine Art und Weise macht, die alle anderen schlägt. Die klassische Super Mario -Formel wurde mit so vielen Gameplay-Innovationen versehen, dass sich das Konzept wieder frisch anfühlte, und seitdem ist Nintendo regelmäßig zu den zweidimensionalen Versionen der Klempnerbrüder zurückgekehrt. Ein absolutes Muss in Ihrer Nintendo DS-Sammlung.

1. Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Genau wie beim Gamecube kommt das beste Spiel, das in dieses Format kommt, nicht von Nintendo selbst. Stattdessen bot Rockstar dies in Huang Lees unerwartet rohem Abenteuer, das alle Zutaten enthielt, die die Welt dazu brachten, Grand Theft Auto so sehr zu lieben. Rockstar hat die Falle, so viele schwere Grafiken wie möglich unterzubringen, geschickt vermieden und ein exklusives Action-Adventure geschaffen, das auf die Hardware des Formats zugeschnitten ist und seine grafischen Fähigkeiten und Funktionen perfekt nutzt. Auf diese Weise wurde der Stift zu einem festen Bestandteil Ihrer Drogenschmuggel- und Einbruchsoperationen. Darüber hinaus wurden weitere Funktionen auf clevere Weise genutzt, wie z.B. das Pfeifen eines Taxis über das Mikrofon. Die Tatsache, dass ein Abenteuer wie Chinatown Wars überhaupt auf eine winzige Nintendo DS-Cartridge passte, war und bleibt ein Rätsel, aber obwohl es heute etwas vergessen scheint (abgesehen von einer kleinen Erwähnung in Grand Theft Auto IV ), sticht es als einer der schönsten Momente von Rockstar hervor.