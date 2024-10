Die fünf besten Spiele des Nintendo 64

HQ

5. Wave Race 64

Jedes Mal, wenn ich an dieses großartige Rennspiel für diese großartige Konsole denke, kommen mir sofort zwei Dinge in den Sinn. Erstens erinnere ich mich an all den weißen Plastikstaub, der sich in der Basis um den Analogstick des N64 ansammelte, nachdem ich Wave Race 64 gespielt hatte, und zweitens erinnere ich mich an einen Brief in meinem alten Missile Magazin über dieses ikonische Spiel. Jemand fragte, ob eine Fortsetzung von Wave Race 64 auf dem Weg sei, worauf wir in der Redaktion antworteten "Sind die 63 Vorgänger nicht genug?". Haha. Unglaublich kindisch. Darüber hinaus kann man darüber hinaus argumentieren, dass die Wasserphysik und das Fahrgefühl dieses Spiels immer noch nicht übertroffen wurden, so weit war es seiner Zeit voraus.

4. Mario Kart 64

Mario Kart 8 ist bemerkenswert, daran besteht kein Zweifel. Es ist ein großartiges Rennspiel, aber kein Titel in dieser hyperbeliebten Serie kommt auch nur annähernd an die Magie heran, die die 64er-Version bot, jedenfalls nicht, wenn du mich fragst. Der geteilte Bildschirm für vier Spieler, das Level Fort in "Battle" und die volle Vier-Spieler-Action, in der sich Freunde gegenseitig jagen, bleiben eines der besten Multiplayer-Erlebnisse aller Zeiten.

3. Goldeneye 007

Ursprünglich war geplant, dass Rareware ein abenteuerorientiertes Actionspiel aus der Third-Person-Perspektive zusammenstellen würde, mit einem Fokus auf Stealth und vielen coolen 007-Gadgets. Doch das ist bekanntlich nicht passiert. Stattdessen schauten sie sich die PC-Symbole von iD Software ein- und zweimal an, schufen das erste funktionierende FPS-Spiel für Konsolen und schrieben das gesamte Regelwerk für das lizenzierte Spielgenre neu.

2. Super Mario 64

Wo wären wir, wo wäre die Gaming-Welt, wenn das Nintendo 64-Debüt von Super Mario nicht kaputt gegangen wäre? Es ist natürlich schwer zu sagen, aber es besteht heute kein Zweifel daran, dass dieses Spiel neu definiert hat, was Videospiele im Allgemeinen und das Plattform-Genre im Besonderen sein könnten. So viel Charme, so viel Charakter, Fantasie, Farbe, geniale Spielmechaniken und Ideen.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Die Wahl zwischen Super Mario oder Link Abenteuer hier ist ein bisschen so, als würden Sie einen Favoriten für Ihre beiden Kinder auswählen. Unmöglich... fast. Aber wenn das Messer an der Kehle sitzt und eines der Spiele wirklich gewinnen muss, dann muss es das magische N64-Abenteuer des Hyrulianers sein, das den Kuchen mit nach Hause nimmt. Von den ersten Schritten von der Kokiri-Leiter über den Bosskampf im Wassertempel bis hin zum Reiten mit Epona über die leuchtend grünen Polygonwiesen waren und sind dies einige der schönsten Gaming-Momente überhaupt.