Die fünf besten Spiele des Amiga 500

5. Lemminge

Zu den Klängen von London Bridge is Falling Down und Dance of the Little Swans zauberte DMA Design die (fast) perfekte Mischung aus Rätsellösen und strategischem Chaos. Die ahnungslosen, niedlichen kleinen Kreaturen wanderten direkt in unsere Herzen, während wir versuchten, ihnen zu helfen, durch die vielen Levels des Spiels zu navigieren, ohne tragisch zu sterben, was wirklich eine Übung in Kreativität und Geduld war.

4. Kanonenfutter

Hier ist ein Spiel, für das ich in meinem fortgeschrittenen Alter wirklich eine ganz neue Wertschätzung gefunden habe. Es hat schon als kleines Kind Spaß gemacht, feindliche Soldaten zu ermorden, aber erst im Erwachsenenalter habe ich den schwarzen Humor und seinen ironischen Ton entdeckt und konnte ihn wirklich annehmen. Cannon Fodder fesselt dich mit seiner einfachen Steuerung und taktischen Tiefe, lässt dich aber gleichzeitig über die Opfer des Krieges nachdenken. Unterhaltsam und zum Nachdenken anregend mit rasanten Kämpfen und clever gestalteten Missionen, das sind nur einige der vielen Gründe, die Cannon Fodder zu einem zeitlosen Klassiker machen.

3. Turrican II: Der letzte Kampf

Wenn wir über Actionspiele auf dem Amiga sprechen, gibt es eines, das wie ein Leuchtfeuer im Dunkeln hervorsticht. Denn so wie Sensible World of Soccer die Sportspiele dominierte, so war es Turrican II: The Final Fight, der König der chaotischen Action auf dem Amiga. Riesige Levels, ein schnelles Tempo und einer der mit Abstand unvergesslichsten Soundtracks haben sich zu einem der besten Spiele auf dem Amiga zusammengefügt. Als kleines Kind konnte man nicht anders, als da zu sitzen und das visuelle Spektakel zu betrachten, das sich auf dem Bildschirm vor einem entfaltete.

2. Die sinnliche Welt des Fußballs

Die Meinungen darüber, ob Sensible World of Soccer das beste Fußballspiel der Welt ist, gehen auseinander. Fakt ist jedoch, dass es geradezu unmöglich ist, über den Amiga zu sprechen, ohne den genreprägenden Titel von Jon Hare zu erwähnen. Viele Jahre lang war es das ultimative Fußballerlebnis, ein Beiname, den sich das Spiel durch sein überraschend einfaches, aber nuanciertes Gameplay verdiente - bissig und süchtig machend mit perfekter Steuerung und einem tiefgründigen Karrieremodus. Alles, was ich noch zu sagen habe, ist Goal Scoring Superstar Hero!

1. Monkey Island 2: LeChucks Rache

Das erste Abenteuer von Guybrush mag großartig sein, aber ich behaupte fest daran, dass es die Fortsetzung ist, LeChuck's Revenge, in der die Dinge wirklich losgegangen sind und das das vollständigste und definitivste Abenteuer mit Guybrush Threepwood bleibt. Alles aus dem ersten Spiel ist hier, aber in einer viel ausgefeilteren Form. Der Humor ist schärfer, die Grafik hübscher und das Abenteuer besser. Für mich ist LeChuck's Revenge nicht nur das beste Spiel auf dem Amiga, sondern auch einer der denkwürdigsten Titel, die je gemacht wurden. Eine reichhaltige, gemütliche Atmosphäre und absurde Rätsel in einer Welt voller unvergesslicher Charaktere.