Die fünf besten Spiele der Xbox

5. Splitterzelle

Als Ubisoft auf die Veröffentlichung von Splinter Cell gesetzt wurde, wurde es weithin als Metal Gear Solid -Klon für Xbox angesehen. Aber als sie eintraf, verstummte die Kritik. Statt eines übertriebenen, albernen japanischen Abenteuers mit viel Humor wurden wir mit einem düsteren Spionagethriller mit der besten Tarnung begrüßt, die die Branche je gesehen hat - und mit einem Protagonisten, der sofort die Herzen der Spieler eroberte. Ich hasse Stealth-Spiele, und die Tatsache, dass dies immer noch auf der Liste steht, spricht mehr als alles andere dafür, wie absolut überlegen es tatsächlich war (ich wollte wirklich Panzer Dragoon Orta aufnehmen, aber es wäre nicht richtig gewesen).

4. Star Wars: Ritter der Alten Republik

Bioware war noch nicht von EA übernommen worden und Star Wars war nicht im Besitz von Disney. In den Händen dieses supertalentierten Studios führte dies zu einem unvergleichlichen Abenteuer, das uns eine ganzStar Wars neue Ära erkunden ließ. Darth Malak war ein phänomenaler Bösewicht in einem Rollenspiel, das alles andere zu dieser Zeit veröffentlichte Spiel übertraf und deutlich zeigte, dass Bioware - in seiner Blütezeit - besser darin war, Star Wars zu machen als George Lucas. Dies ist auch heute noch das beste Star Wars Spiel aller Zeiten.

3. Ninja Gaiden Schwarz

Ich liebe Ninjas, Third-Person-Action und tolle Bosskämpfe, und ich denke, ein perfekter Controller ist das Wichtigste, was Xbox schon immer geboten hat. Ninja Gaiden bot all das und glänzte auch mit etwas unwirklicher Grafik, aber die Kamera war Müll und hielt sie zurück. Dies und ein paar andere Dinge wurden in der Black Ausgabe angepasst, die in jeder Hinsicht nur als perfekter Titel bezeichnet werden kann, den meiner Meinung nach kein Ninja-Spiel jemals schlagen kann. Absolute Magie pur und einige meiner liebsten Spielerinnerungen stammen aus diesem speziellen Abenteuer.

2. Die Chroniken von Riddick: Flucht aus der Butcher Bay

Dieses Spiel war beeindruckend gut, durch und durch. Als ich es zum ersten Mal sah, dachte ich, es sei eine Fälschung. So gut kann es nicht aussehen. Aber... Ja, Starbreeze hat ein fast schon schockierend gutes Action-Adventure abgeliefert, das mit Riddick alles andere um ein Vielfaches übertrumpft. Hinter der erstaunlichen Grafik verbarg sich ein abwechslungsreiches Action-Adventure mit wirklich originellen Ideen, abwechslungsreichen Umgebungen und vielen spektakulären Szenen - sowie Einzeilern, die ich und mein Partner auch heute noch aneinander verwenden. Eines der leistungsstärksten Spielerlebnisse, die ich je hatte.

1. Halo: Combat Evolved

Wenn wir schon beim Thema großartige Spielerlebnisse sind, lassen Sie mich das beste von allen entstauben. Jemals. Aber bevor ich dazu komme, meine Argumentation zu erklären, möchte ich damit beginnen, zu sagen, dass Halo: Combat Evolved ein Spiel war, das ich nicht einmal wollte. Mein ältester Freund war im Urlaub in den USA und ich bat ihn, eine Xbox für mich zu kaufen, als die Konsole in Schweden nicht auf den Markt kam. Ich wollte es für Dead or Alive 3, aber er stimmte nur zu, wenn ich ihn auch Halo: Combat Evolved kaufen und spielen ließ. Und das war nur Glück, denn Dead or Alive 3 wurde zwar in die Stücke gespielt, aber das war etwas anderes. Die riesige Welt, die Interaktion mit der Musik, die großartigen Gegner, die Geschichte und natürlich Master Chief haben mich für immer verändert. Meine Freunde und ich haben es jahrelang jede Woche gespielt und kein Spiel hat jemals einen größeren Eindruck auf mich gemacht oder schönere Erinnerungen bereitet.