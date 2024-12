Die fünf besten PSP-Spiele

HQ

5. God of War: Ketten des Olymps

Third-Party-Action ist eines meiner Lieblingsgenres, und zu den Spielen, die ich am meisten mag, gehören Kratos' Abenteuer in der Welt der griechischen Götter. Die Veröffentlichung von Chains of Olympus war ein atemberaubender Moment, da es gelungen ist, das epische Gefühl und die Intensität seiner Konsolen-Pendants vollständig einzufangen, was auf einer Handheld-Plattform geradezu surreal war. Dies wurde durch eine tiefere Dimension von Kratos und eine großartige Erzählung sowie den vielleicht unglaublichsten Bosskampf der Serie untermauert.

4. Wipeout Pure

Ich liebe Segelflugrennen und obwohl meine Liebe mit F-Zero für die Super Nintendo begann und ich denke, dass F-Zero GX das beste Spiel in diesem Genre ist, ist Wipeout Pure definitiv da oben. Dank einer ganz anderen Präsentation (es findet 100 Jahre nach Wipeout 2097 statt) und einem perfekten Setup blieb ich viele lange Nächte wach und spielte "nur noch ein Rennen". Übrigens, als ich neulich meine PSP umgezogen und hochgefahren habe, war es Pure, das sich im Laufwerk befand, was zeigt, dass es wahrscheinlich das letzte Spiel war, das ich gespielt habe, bevor ich das Gerät weggelegt habe.

3. Patapon

Patapon sticht als einer der einzigartigsten und einprägsamsten Titel hervor, der auch als Paradebeispiel für die immense Kreativität dient, die das inzwischen nicht mehr existierende Japan Studio zu dieser Zeit hatte. Die kreative Mischung aus Strategie und rhythmusbasiertem Gameplay des Spiels schafft ein Erlebnis, das sowohl fesselnd als auch süchtig machend ist. Die Steuerung des kleinen Patapon-Stammes, indem man im Takt der Musik bleibt, sorgt für ein Gefühl des Flusses, mit dem nur wenige andere Spiele mithalten können. Die stilvolle Grafik und das charmante Design tragen zum Charakter bei und machen dies zu einem wirklich einzigartigen tragbaren Spielerlebnis, das definitiv eine Bronzemedaille auf dieser Liste verdient.

2. Grand Theft Auto: Vice City Geschichten

Es mag wie ein Fluchen in der Kirche sein, aber um am besten zu veranschaulichen, wie sehr ich dieses Spiel liebe, ist Vice City Stories mein zweitliebstes Spiel in der Serie (nur hinter Grand Theft Auto IV ). Er schafft es, das 80er-Jahre-Setting noch besser darzustellen als Vice City, und der Hauptcharakter Vic hat es geschafft, sich gleichzeitig furchterregender und menschlicher zu fühlen. Vice City Stories war eine seltsame Ära für mich, da ich bei Gamereactor arbeitete und Zugang zu all der Hardware hatte, die zu dieser Zeit veröffentlicht wurde, aber alles aufgab, um in der besten Interpretation von Rockstar s eigenem Miami zu leben.

1. Final Fantasy Tactics: Der Krieg der Löwen

Die Final Fantasy Tactics -Serie ist eine der besten von Square Enix, und der PSP-Titel The War of the Lions aus dem Jahr 2007 ist eine stark aktualisierte Version des bereits meisterhaften Originals. Es hatte ein absolut phänomenales Gameplay, das sich nie so trostlos anfühlte, wie es das Genre oft tut, und das Gefühl, dass jede Bewegung tatsächlich etwas bedeutete. Darüber hinaus konntest du mit einer beeindruckenden Menge an Charakterentwicklung und einem tiefgreifenden Jobsystem deinen Trupp auf eine Weise anpassen, wie es nur wenige andere Spiele zu dieser Zeit anboten. Die Tatsache, dass wir auch noch eine vielschichtige und vertrackte Geschichte bekommen haben, die eine emotionale Reise bietet, ist das i-Tüpfelchen, das dieses Buch zu einem wahren Meisterwerk gemacht hat. The War of the Lions ist einfach ein zeitloser Klassiker, der nicht nur die PSP, sondern das auf Taktik basierende Genre als Ganzes definiert.