Die fünf besten mobilen MOBAs für League of Legends-Fans

Das MOBA-Genre, berühmt für seine strategische Tiefe und sein dynamisches Teamplay, hat seinen Weg auf mobile Geräte gefunden und bietet mehrere Optionen, die den Geist von League of Legends einfangen. Hier sind die fünf besten mobilen MOBAs, die genau das Richtige für Ihre Strategie und Ihr Action-Verlangen sein könnten. Alles auf Knopfdruck.

5. Eiteler Ruhm

Vainglory wurde von Super Evil Megacorp entwickelt und gehörte zu den Pionieren bei der Bereitstellung eines tiefgreifenden und immersiven MOBA-Erlebnisses auf mobilen Geräten. Obwohl seine Popularität seit seinem Höhepunkt nachgelassen hat, bleibt es eine hervorragende Wahl für Genre-Enthusiasten. Vainglory ist bekannt für seine komplizierte Grafik und innovative Spielmechanik mit einer markanten dreieckigen Karte anstelle der traditionellen dreispurigen Struktur. Obwohl es sich im Vergleich zu League of Legends langsamer bewegt, stellt sein Schwerpunkt auf Strategie und Teamkoordination sicher, dass es weiterhin Spieler anspricht, die taktische Tiefe über schnelle Action schätzen.

4. Mobile Legends: Bang Bang

Dies war das erste Spiel dieser Art, das ich gespielt habe. Mobile Legends: Bang Bang wurde von Moonton entwickelt und hat dank seiner Zugänglichkeit und schnellen Matches eine riesige Spielerbasis aufgebaut. Das Spiel ist so konzipiert, dass es ein Erlebnis bietet, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist, wobei die Spielsitzungen in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten dauern. Es hat zwar nicht die gleiche strategische Tiefe wie League of Legends, aber seine Einfachheit und sein teamorientiertes Gameplay machen es zu einer attraktiven Wahl für alle, die ein weniger komplexes, aber dennoch fesselndes Erlebnis suchen.

3. Arena der Tapferkeit

Arena of Valor wurde von Tencent Games entwickelt und ist die internationale Version von Honor of Kings, die auf ein globales Publikum zugeschnitten ist. Mit einer vielfältigen Liste von Helden und einem Gameplay, das an League of Legends erinnert, bietet Arena of Valor ein ausgewogenes Erlebnis mit ähnlichen Karten und Mechaniken. Sein internationaler Erfolg ist ein Beweis für seine Fähigkeit, die Essenz des Genres zu bewahren und sich gleichzeitig an globale Vorlieben anzupassen. Die Ähnlichkeiten im Kartendesign und in der Spielmechanik machen Arena of Valor zu einer guten Wahl für Fans des Genres.

2. Ehre der Könige

Wir haben es kürzlich ausprobiert und unsere Eindrücke geteilt. Honor of Kings wurde ebenfalls von Tencent Games entwickelt und ist ein Gigant auf dem chinesischen Markt, der über eine riesige Spielerbasis und ein hochglanzpoliertes Erlebnis verfügt. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Helden, die von der chinesischen Mythologie und Geschichte inspiriert sind, und bietet ein kulturell reiches und einzigartiges Erlebnis. Während Honor of Kings und Arena of Valor Versionen desselben Spiels sind, zeichnet sich Honor of Kings durch seinen kulturellen Fokus und seine beeindruckende grafische Optimierung aus. Tatsächlich hat Honor of Kings in Bezug auf Optimierung und Grafik erhebliche Fortschritte gemacht und fast alle seine Konkurrenten in diesen Bereichen übertroffen. Das Gameplay ist solide und ausgewogen, mit dem Engagement der Entwickler, das Spiel auf dem neuesten Stand und gut abgestimmt zu halten, hat Honor of Kings seit seiner weltweiten Veröffentlichung vor einem Monat mehr als 50 Millionen neue Spieler hinzugewonnen.

1. Wilder Riss

Es war nur natürlich. Für mich steht es nach wie vor ganz oben auf der Liste. Nur die Zeit wird zeigen, ob das so bleibt. Entwickelt von Riot Games, nimmt Wild Rift den Spitzenplatz als beste Wahl für League of Legends -Fans ein, die ein authentisches mobiles Erlebnis suchen. Dieses Spiel ist eine mobile Adaption von League of Legends, die speziell entwickelt wurde, um ein ähnliches Erlebnis wie das PC-Spiel zu bieten, aber für Touchscreen-Geräte optimiert ist. Wild Rift behält das gleiche Gameplay, die gleichen Champions und Strategien bei, die League of Legends -Spieler kennen und lieben, aber mit kürzeren Matches und einem Design, das auf mobile Geräte zugeschnitten ist. Wenn Sie die Essenz von League of Legends mit sich tragen möchten, ist Wild Rift die ultimative Wahl.