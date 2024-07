Die fünf besten Leistungen von Nicolas Cage

HQ

5. Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans (2009)

Nicolas Cage hat sich einen Namen gemacht als einer der Schauspieler, die mit Mimik, Stimmlautstärke und Körpersprache an die Grenzen gehen. Sein Overacting hat ihn in Filmen wie Next, National Treasure und Wicker Man ausgelacht, aber unter der Regie der richtigen Person wurde sein explosives Geschrei auch oft in etwas sehr Gutes kanalisiert. So funktioniert sicherlich Werner Herzogs schmerzlich unterschätztes Remake des gleichnamigen 70er-Jahre-Thrillers, in dem Cage so stark ausflippt, dass man nicht wegschauen kann. Es ist wirklich gut...

4. Der Fels (1996)

Sicher, sicher... Die großmäulige Darstellung von Cage in Michael Bays großmäuligem Actionstreifen über den Terroranschlag auf San Francisco ist sicherlich nicht subtil, nuanciert oder besonders sanft - sie ist ziemlich bombastisch übertrieben und unglaublich albern, aber auch beeindruckend. Cage verleiht der von Kugeln durchlöcherten, aber zähen Laborratte Stanley Goodspeed viel Charakter, und im Gegensatz zu Sean Connerys knallhartem, routinemäßig unerbittlichem Mason bilden sie ein phänomenales Duo von unwahrscheinlichen Actionhelden.

Werbung:

3. Streichholz-Männer (2003)

Einer der besten Filme von Regisseur Ridley Scott (Gladiator /Alien ) und sicherlich sein am meisten übersehener ist definitiv Matchstick Men, in dem ein Cage in Höchstform die Figur des Roy Waller darstellt, dessen Karriere als Krimineller in Turbulenzen gerät, als seine rebellische Teenagertochter unerwartet ins Bild kommt. Hier verlässt sich Cage auf seine frühen Karrierebemühungen, in denen eine neurotische Unsicherheit und einige obsessive Gedanken einen Mann formen, dessen Präsenz kurz davor ist, auseinanderzufallen. Brillantes Schauspiel in einem brillanten Film.

Werbung:

2. Las Vegas verlassen (1995)

Cage Den ersten Oscar erhielt er für seine Rolle als alkoholkranker Drehbuchautor Ben Sanderson, der in diesem bemerkenswerten, kraftvollen Film nach Las Vegas geht, um sich zu Tode zu trinken, aber über eine unerwartete Freundschaft mit der Prostituierten Sera stolpert. Cage s Fähigkeit, die typisch männlichen Eigenheiten seiner Figur aufzubrechen, indem er Sandersons neurotisch nervöse, unsichere Seite umarmt, machte diesen Film absolut fantastisch, was er natürlich immer noch ist.

1. Anpassung. (2002)

Wenn Filmliebhaber wirklich Cage s absurd breites Spektrum als Charakterdarsteller sehen wollen, dann ist Spike Jonzes wunderbar verdrehtes, intimes und wirklich faszinierendes Drama genau das Richtige für Sie, mit einem Cage in Höchstform, der als Zwillinge Charlie und Donald Kaufman glänzt. Vor Drehbeginn und nach den ersten Proben bat Jonze Nic, all die typischen "Cageismen" loszuwerden, die er im Laufe der Jahre ausgearbeitet (und teilweise überstrapaziert) hatte, und das Drehbuch und die Charaktere einfach "natürlich zu sich kommen zu lassen", was Cage auch tat. Das Ergebnis? Seine mit Abstand beste Interpretation einer Rolle.