Die fünf besten Leistungen von Julia Robert

HQ

5. Ben ist zurück (2018)

In der Beziehung zwischen Mutter und Sohn in diesem vergessenen Drama ist eine sich ständig verändernde Dynamik eingebaut, und es ist in jeder Hinsicht die erfahrene, natürliche, superpräsente Julia Roberts, die die Schlüsselszenen während der gesamten Geschichte auf ihren Schultern trägt. Es gibt definitiv Teile der Handlung, die für mich nicht ganz funktionieren, und ich denke, es gibt viele Schwächen in der Art und Weise, wie Lucas Hedges den süchtigen Ben darstellt, aber Roberts ist in genau jeder Sekunde, die sie vor der Kamera verbringt, großartig.

4. Duplizität (2009)

Tony Gilroys absolut brillanter (und schmerzlich unterschätzter und lustiger) Wirtschaftsthriller strotzt nur so vor Charakter, Tempo, Humor und Charme, auch wenn er die skrupelloseste Seite der Industriespionage porträtiert, und hier gibt Roberts eine zeitlos hervorragende Leistung als unerbittlich intelligente Claire Stenwick. Hier gelingt es Roberts, ebenso schön wie gefährlich, so schlagfertig wie einfallsreich zu sein.

Werbung:

3. August: Osage County

Die dysfunktionale Ansammlung von Frauen in der Weston-Familie und ihr Zusammenstoß nach einer Tragödie sollte wahrscheinlich ursprünglich eine Leistung von Meryl Streep als unhöfliche, kompromisslose Mutter sein, aber im Nachhinein ist es Roberts, die allen die Show stiehlt. Roberts ist hier der Star und Tracy Letts' Pulitzer Prize -prämiertes Broadway-Stück wird durch Roberts' Darstellung in eine fesselnde, faszinierende, lustige und dunkle Geschichte von emotionalem Ballast verwandelt.

Werbung:

2. Erin Brokovich (2000)

Roberts gewann einen Oscar für ihre Rolle als Kleinstadtanwältin Brockovich (basierend auf wahren Begebenheiten) und da gab es nie ein Fragezeichen. Weil sie hier durchweg brillant ist. Soderberghs oft leicht neurotischer Regiestil bildet einen hervorragenden Kontrast zu Roberts' charmant selbstbewusster und harter Darstellung von Brokovich und sie ist in jeder Szene hypnotisch gut.

1. Näher (2004)

Die fesselndste Rolle, die Roberts je gespielt hat, ist zweifellos in Mike Nichols' Verfilmung von Patrick Marbers preisgekröntem Theaterstück, in dem sie Anna verkörpert, eine knallharte Fotografin, die sich mitten in einem seltenen, steinigen Beziehungsdrama zwischen zwei Paaren wiederfindet, in dem verbale Schläge durch die Luft fliegen und jede Emotion durch regelmäßige Verfehlungen völlig dezimiert wird. Roberts' Intensität als Anna wird perfekt mit Clive Owens zugeknöpfter, gestresster Nervosität kombiniert, und dies ist in vielerlei Hinsicht eine reine Darbietung von durchweg hervorragendem Schauspiel.