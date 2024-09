Die fünf besten Leistungen von Josh Brolin

HQ

(5) Milch (2008)

Sicher, es ist Sean Penn als Harvey Milk, der in Gus Van Sants (Good Will Hunting) unterschätztem Drama-Juwel die Show stiehlt. Doch weder Penn im Besonderen noch der Film im Allgemeinen hätten die Höhen erreicht, die sie heute erreicht haben, ohne Joshs Interpretation. Brolin verkörpert die reale Figur des Dan White, der sich von Harvey betrogen fühlt und vom Verbündeten zu seinem gefährlichsten Feind wird. Wie so oft gelingt es Josh, die Menschlichkeit in seinem Charakter zu finden, was seine Darstellung ebenso glaubwürdig wie intensiv macht.

(4) Wahrer Mut (2010)

Der Bösewicht in dem fantastischen Western-Thriller der Coen-Brüder steht stark im Schatten der phänomenalen Darstellungen von Matt Damon, Jeff Bridges und vor allem Hailee Steinfeld, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Brolins Tom Chaney eine der größten Stärken des Films und eine seiner besten Rollen ist. Die Art und Weise, wie Brolin diesen bösartigen, gewalttätigen, skrupellosen und sogar minderintelligenten Bösewicht zum Leben erweckt, hat etwas Komplexes und Nuanciertes, das hypnotisiert.

(3) Kein Land für alte Männer (2007)

In der atemberaubenden Verfilmung von Cormack McCarthys unsterblichem Roman der Coen-Brüder gibt es lange Phasen, in denen Josh Brolins Figur Llewelyn Moss kein Wort sagt. Nicht so sehr als Küste, und dann ist Brolin am besten, wenn er die Körpersprache die Arbeit machen lässt und trotz des Mangels an Dialogen die Geschichte vorantreibt. In vielerlei Hinsicht ist dies der ultimative Beweis dafür, wie geschickt Brolin ist.

(2) Heil, Cäsar (2016)

Tinseltown der 1950er Jahre, Diven, Filmstars, Studiomanager, aufwendige Filmdrehs und Glamour-Partys. Inmitten all dessen finden wir dank Brolin die Figur des Eddie Mannix, der uns als Anker dient. Josh gibt hier einen Charakter ab, den man leicht mögen kann, ohne simplel oder flach zu sein, und seine Präsenz ist durchweg fantastisch.

BROLINS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:



(1) Sicario (2015)

Vielschichtigkeiten, Nuancen und Geheimnisse sind das, was Brolin seiner denkwürdigen Figur Matt Graver in Dune-Boy Denis Villeneuves absolut brillantem Thriller über den Drogenkrieg in den Vereinigten Staaten aufgeladen hat. Josh verkörpert den CIA-Veteranen Graver mit einem Selbstvertrauen und einer Überzeugung, die es zusammen mit seiner oft fragwürdigen Moral leicht macht, ihn zu mögen, während wir ihn verabscheuen. Brolin war sicher noch nie besser als hier.