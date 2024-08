Die fünf besten Leistungen von Jake Gyllenhaal

HQ

(5) Feind (2013)

In Denis Villeneuves stilvollem Thriller spielt Jake eine Doppelrolle als Adam und Anthony, zwei Personen, die fast identisch aussehen, sich aber in ihrer Persönlichkeit deutlich unterscheiden. Hier gelingt es Jake auf die beste Art und Weise, zwei Interpretationen anzubieten, die sich ohne Tropen oder Overacting so unterschiedlich unterscheiden, dass wir im Publikum sie unterscheiden können, aber nicht so sehr, dass sie sich entweder flach oder unglaubwürdig anfühlen. Es gibt eine Subtilität in seinem Schauspiel, die für beide Charaktere Wunder bewirkt.

(4) Brokeback Mountain (2005)

Er hat uns hinterher erzählt, dass ihm alle, einschließlich seines Agenten und Managers, davon abgeraten haben, die Rolle des Jack Twist in Ang Lees bemerkenswertem Drama anzunehmen, aber fast 20 Jahre später wissen wir mit großer Sicherheit, dass es natürlich ein himmlisches Glück war, dass er sich weigerte, zuzuhören. Denn hier ist Jake natürlich brillant. Gyllenhaal porträtiert Jack als einen anfangs fröhlichen, neugierigen, lebhaften und idealistischen jungen Mann, der langsam aber sicher zu der Person heranwächst, die er als junger Mann verurteilt hat. Wut, Bedauern und Enttäuschung erfüllen sein gebrochenes Herz in einer Darbietung, die nach all den Jahren immer noch verzaubert.

(3) Donnie Darko (2001)

Einen schlaflosen Teenager ohne Ambitionen zu spielen, der nichts anderes will, als zu revoltieren - während große Teile des Lebens kurz nach dem Absturz eines Flugzeugmotors in das Haus, in dem man lebt, zusammenbricht, ist natürlich einfacher, als diese Interpretation mit einem hypnotisierten, mörderischen jungen Mann zu vermischen, der in diesem bemerkenswerten Klassiker über einen Geist im Kaninchenkostüm verschiedene Gewalttaten ausführen soll. Gyllenhaals Darstellung in Donnie Darko wird für immer eine jener Durchbruchsrollen sein, an die wir uns mit Freude und Faszination erinnern.

(2) Gefangene (2013)

In Denis Villeneuves magischem, düsterem Thriller steckt eine inhärente Dunkelheit des Detektivs Loki, und vieles davon hat mit Jakes Schauspielerei zu tun. Er erweckt seine Figur zum Leben, indem er zunächst versucht, das Verlangen nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu unterdrücken und zu ersticken, indem er den Tätern den gleichen Schmerz zufügt, den ihre Opfer ertragen mussten - nur um diesen primitiven Emotionen zu erliegen. Loki ist eine Nebenfigur in einer Geschichte über einen Vater, der verzweifelt nach seiner entführten Tochter sucht, aber trotz großartiger schauspielerischer Leistungen von Leuten wie Hugh Jackman ist es immer noch Loki, auf den ich noch lange nach dem Abspann am neugierigsten bin.

JAKE GYLLENHAALS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:

(1) Nightcrawler (2014)

Es hat etwas Absurdes, fast Wahnsinniges an sich, dass Gyllenhaal für seine Rolle als Louis Bloom in Dan Gilroys magisch intensiver, düsterer und zutiefst faszinierender Charakterstudie, in der Jake die Rolle eines manischen freiberuflichen Fotografen übernimmt, keinen Oscar gewonnen hat. In den neonhellen Nächten von Los Angeles fotografiert er Todesfälle, als wären es Immobilienanzeigen, und läuft buchstäblich über Leichen, um die Aufnahme zu machen, mit einer Überzeugung und Intensität, die heute genauso sehenswert ist wie vor zehn Jahren. Jake ist wirklich wahnsinnig gut in dieser Rolle, für die er auch deutlich abgespeckt hat, und er hätte für diese Rolle offensichtlich den Golden Boy gewinnen müssen.