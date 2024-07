Die fünf besten Leistungen von Bruce Willis

HQ

Mit seinem unverwechselbaren Charisma und seiner Intensität hat es Bruce Willis geschafft, eine der sichersten Wetten Hollywoods und ein gegebener Star in vielen actiongeladenen Blockbustern zu werden. Mit einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte erstreckt, hatte der raue harte Kerl auch die Chance, seine dramatischeren und komödiantischen Seiten zu zeigen, nicht zuletzt in der TV-Serie Moonlighting oder prominenten Filmen wie Pulp Fiction oder The Sixth Sense. Rollen, in denen seine Fähigkeit, seine Macho-Seite mit Verletzlichkeit in Einklang zu bringen, wirklich in den Vordergrund gerückt wurde.

(5)

Looper (2012)

Als ältere Version von Joe liefert Willis eine intensive und emotional nuancierte Darstellung ab, die den komplexen Charakter des zeitreisenden Attentäters perfekt einfängt. Die Verzweiflung eines Mannes, der trotz aller Widrigkeiten mit einer einzigartigen Entschlossenheit gegen sein jüngeres Ich kämpft. Die Dynamik zwischen Willis selbst und seinem Gegenstück, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, ist ebenfalls exquisit und schafft eine fesselnde Darstellung voller moralischer Dilemmata, in der Willis' Fähigkeit, sowohl Brutalität als auch Menschlichkeit zu vermitteln, für eine Rolle sorgte, die wir nie vergessen werden.

(4)

Der Tod wird zu ihr (1993)

In Robert Zemeckis' schwarzer Komödie zeigt Bruce Willis als verrückter Arzt Ernest Menville sein komödiantisches Talent und seine Vielseitigkeit. Mit schlaffen Ohren, niedergeschlagen und verwirrt glänzt er hier mit seiner Fähigkeit, traditionellen Slapstick mit einer leicht fiesen manipulativen Seite zu mischen, die einen unglaublichen Kontrast zu Meryl Streep und Goldie Hawn bildet. Durch subtile Mimik und unglaublich geschicktes komisches Timing bringt Willis eine fast sympathische Tragik in die Rolle, eine zusätzliche Dimension, die über das hinausgeht, was wir gewohnt sind, ihn zu sehen, und etwas, das stark von seinem sonst typischen Image als Actionheld abweicht.

(3)

Der Schakal(1997)

In seiner vielleicht intensivsten Rolle bietet Bruce Willis, der oft rechtschaffene Held, hier etwas ganz anderes, wenn er sich als schadenfroh böser, kaltblütiger Schakal von seiner eifrigeren, sardonischen Seite völlig verschlingen lässt. Willis' Schauspiel ist hier auf dem Höhepunkt mit einer unvergleichlichen Intensität und Unberechenbarkeit, die den komplexen und furchterregenden Antagonisten verkörpert. Ein unglaubliches Porträt, das einmal mehr Willis' Flexibilität und Fähigkeit zeigt, Verkleidungen und Persönlichkeiten mühelos zu wechseln. Einzigartig unvergesslich und aufregend.

(2)

Unzerbrechlich (2000)

Mit "Unbreakable" hat Bruce Willis durch seine unglaublich subtile und nuancierte Darstellung von David Dunn, dem scheinbar gewöhnlichen Mann, der entdeckt, dass er übernatürliche Kräfte besitzt, etwas völlig Neues in sich gefunden. Willis fängt Dunns inneren Kampf und seine Unfähigkeit ein, einen klaren Weg nach vorne zu finden, und mischt Schuld mit Unglauben in etwas, das ebenso dunkel wie meditativ ist. Zurückhaltendes und absolut schillerndes Schauspiel, das ebenso ergreifend wie einprägsam ist, gespickt mit Willis' Dynamik und brillantem Händchen.

WILLIS' BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:

(1)

12 Affen (1995)

Seine vier Jahrzehnte währende Karriere hat uns viele unglaubliche Rollen beschert, aber nichts geht über Willis' unvergleichlich bewegende Darstellung als der zeitreisende Cole, der versucht, den Ausbruch einer tödlichen Krankheit zu verhindern. Es ist ein Porträt, das von Verzweiflung, Verwirrung und emotionaler Verletzlichkeit geprägt ist, wobei Willis auch in der Lage ist, die enorme psychische Belastung zu vermitteln, unter der Cole steht. Die Darstellung ist die eines Mannes, der darum kämpft, den Halt in der Realität zu behalten, und vermittelt eine Stärke und Zerbrechlichkeit, die der Figur eine erstaunliche Glaubwürdigkeit verleiht. Willis ist in dieser Rolle absolut unvergesslich.