Die fünf besten Leistungen von Andrew Garfield

(5) Der erstaunliche Spider-Man 2012)

Es ist sicherlich kein perfekter Spider-Man-Film, dies und Garfields hinterhältige Häkchen und "Ismen" gingen in der geschmähten Fortsetzung zu weit, aber man kann auch die Tatsache nicht ignorieren, dass Andrew Marvels rot gekleideten Spinnenhelden aus der Nachbarschaft besser interpretierte als sowohl Toby als auch Holland. Es gibt eine alberne, verlorene Verletzlichkeit in Garfields Interpretation, die besser zu Parkers Comic-Persönlichkeit passt, und wenn er Kontraste aufbaut, indem er das Alter Ego Spider-Man übermütiger macht als die anderen, die die Rolle spielten, ist es für mich leicht zu schlussfolgern, dass er nie in den besten Spider-Man-Filmen mitgespielt hat, aber die Rolle absolut am besten gespielt hat.

(4) Junge A (2007)

Dieser Film hat mir wirklich die Augen für Garfield geöffnet, da seine Zerbrechlichkeit und Präsenz hier zu einer Darstellung der Menschheit führt, die auf der Leinwand relativ selten ist. Es ist eine extrem schwere Rolle, die er hier spielt. Voller Dunkelheit ist Boy A ein Film, der den Zuschauer erschüttert und berührt zurücklässt.

(3) Das soziale Netzwerk (2010)

Natürlich ist Jessie Eisenberg die beste aller Darstellerinnen in diesem wunderbaren Drama-Thriller, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Garfield als Facebook-Mitbegründer Eduardo Saverin brillant ist. Andrew interpretiert Saverin auf eine Weise, die als perfekter Kontrapunkt zu Zuckerbergs neurotischer, sozial behinderter Persönlichkeit dient. Er verkörpert einen sympathischen Charakter, ehrgeizig, aber menschlich, schlagfertig und impulsiv, aber rational und intelligent, der als moralischer Anker in einer Geschichte fungiert, die in moralischen und ethischen Zweideutigkeiten ertränkt ist. Die Szenen aus dem Verhör, das stattfindet, nachdem Saverin Zuckerberg verklagt hat, sind pures Filmgold.

(2) Atmen (2017)

Garfields Darstellung des an Polio erkrankten Aktivisten Robin Cavendish in diesem zutiefst unterschätzten Film ist vielleicht der herzlichste und aussagekräftigste Beweis (und ein Beispiel) für seine große Bandbreite, seine unglaubliche Präsenz und seine spürbar ergreifende Verletzlichkeit, die ihn zu dem phänomenalen Schauspieler machen, der er ist. Dies ist ein sehr gut gemachter Film, der leider völlig unter dem Radar geflogen ist, was natürlich umso tragischer ist, wenn man bedenkt, dass Garfield auf Anhieb eine Oscar-würdige Rolle als Cavendish spielt.

GARFIELDS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:



(1) Häkchen, Häkchen... Dröhnen! (2021)

Er kann auch singen! schrie eine ganze Filmwelt in dem Moment, als klar wurde, dass der unverschämt vielseitige Garfield nun auch ein großer Musicalstar war, aus den Fingern wie mit den Zehen. Andrews Darstellung des Broadway-Giganten Jonathan Larson ist durchtränkt von seinem patentierten Genie, Glück mit Traurigkeit und Verletzlichkeit mit Stärke auf eine Weise zu mischen, die seinen Figuren Tiefe und Nuancen verleiht. Es ist eine selbstbewusste Rolle, die er hier spielt, in der die Ungewissheit seiner gewagten Berufswahl mit seiner Überzeugung durchsetzt ist, und nicht eine einzige Sekunde lang während dieses unglaublich sehenswerten Musicals fühlt es sich an, als wäre Andrew Garfield jemand anderes als Jonathan Larson.