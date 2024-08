Die fünf besten Leistungen von Al Pacino

HQ

5. Glengarry Glen Ross (1992)

Diese Adaption des preisgekrönten gleichnamigen Theaterstücks ist so vollgepackt mit brillantem Schauspiel eines unvergleichlichen Ensembles, dass es natürlich schwierig ist, auf "nur" eine Aufführung, eine Interpretation der Rolle zu verweisen. Es muss jedoch gesagt werden, dass Pacinos Arroganz und seine unfehlbare Intensität in der Rolle des Immobilienmaklers Ricky Roma unter all den großartigen Leistungen in diesem wunderbaren Juwel von einem Film herausragen.

4. Serpico (1973)

In den frühen 70er Jahren war Pacino ein wahrer Hurrikan an Präsenz, Intensität und Verletzlichkeit. Seine Persönlichkeit auf der Leinwand war so nackt roh und reduziert, wie es nur wenige Schauspieler heute sind, und wie De Niro in Taxi Driver im Besonderen waren es frühe Rollen zu Beginn seiner Karriere, die Pacinos schauspielerische Arbeit und seine unglaublichen Fähigkeiten definierten. In der Rolle des New Yorker Polizisten Frank Serpico in Sydney Lumets kultigem Thriller stolperte Pacinos Figur über Korruption, die ihren Weg an die Spitze der Polizei gefunden hatte, was ihn zur Schauspielerei antreibt, und der größte Teil dieses Films ist eine reine Darstellung des Hauptdarstellers.

3. Der Duft einer Frau (1992)

Die Art und Weise, wie Pacino in der Rolle des blinden Ex-Militärleutnants Frank Slade in diesem Klassiker überzeugte, brachte ihm einen Oscar für Best Supporting Actor ein und auch wenn sich der Film selbst 30 Jahre später etwas altmodisch anfühlt, ist es immer noch so, dass Pacino jedes Bild dominiert, in dem er auftaucht. Die Art und Weise, wie er das Tempo und die Dynamik der Dialoge fast krampfhaft steuert, ist heute noch so faszinierend wie bei der Uraufführung.

2. Hundstag Nachmittag (1975)

Das Duo Sydney Lumet & Al Pacino war in den 70er Jahren ebenso erfolgreich und kreativ scharfsinnig wie Pacino und Coppola mit The Godfather Filmen, was sich schon in dem etwas übersehenen Dog Day Afternoon zeigt, das immer noch beeindruckt. Als Bankräuber Sonny Wortzik spielt Pacino manisch und geistig gebrochen auf eine so überzeugende und ergreifende Weise, dass es fast unmöglich ist zu glauben, dass der Mann auf dem Bild im wirklichen Leben nicht so ist. Pacino fesselt hier auf eine Art und Weise, wie er es seither nur selten war.

1. Der Pate Teil II

Die Art und Weise, wie Pacino Michael Corleone in Coppolas meisterhafter Fortsetzung mit messerscharfer Perfektion verkörpert, muss natürlich mit einem ersten Platz auf seiner eigenen Liste belohnt werden. Alles andere wäre ein Bärendienst, wenn Sie mich fragen. Denn in dieser Interpretation steckt eine so erstaunliche Tiefe, dass alles andere, was er gemacht hat, im Vergleich dazu verblasst. Corleone entwickelt sich vom jungen Mann, dessen Identität zwischen einem unfreiwilligen Kriminellen oszilliert, der zu Reue und Vergebung fähig ist, mit einem funktionierenden Gewissen, zu dem skrupellosen Mafiaboss, dessen Gewissen kaum existiert. Er tut es so straff und mit so wenig Mitteln, dass seine späteren filmischen Ausbrüche von winkenden Armen und brüllender Stimme wie ein anderer Mann, ein anderer Mensch wirken.