Die fünf besten iOS- und Android-Spiele, wenn Sie ein Fan von Minecraft sind

HQ

Sind Sie ein Fan der grenzenlosen Kreativität und endlosen Erkundungen, die Minecraft auf Ihren Bildschirm bringt? Na, dann haben Sie den Jackpot geknackt!! Hier sind fünf Handyspiele, die die Essenz von Minecraft einfangen, jedes mit seinen eigenen einzigartigen Funktionen. Mach dich bereit, dich auf aufregende Abenteuer zu begeben, deine Traumwelten zu errichten und aufregende Herausforderungen zu meistern!

5. Block Craft 3D

Wenn dein Herz bei dem Gedanken rast, ganze Städte zu erschaffen, ist Block Craft 3D dein neuer bester Freund! In diesem Spiel kannst du deinen inneren Architekten entfesseln und lebendige Stadtlandschaften direkt von deinem Handy aus entwerfen und erkunden. Obwohl es sich mehr auf Städtebau als auf wilde Erkundung konzentriert, bedeutet seine super benutzerfreundliche Oberfläche, dass du im Handumdrehen in den Baumodus wechseln kannst. Außerdem kannst du deinen Mitspielern deine erstaunlichen Kreationen präsentieren! Mit seinem Fokus auf städtebauliche Gestaltung und Zugänglichkeit ist Block Craft 3D perfekt für alle Stadtplaner da draußen.

4. Überlebenstechnik

Für diejenigen, die sich nach ein wenig mehr Spannung und Survival-Action sehnen, sind Survivalcraft genau das Richtige! Dieses Spiel versetzt dich in eine herausfordernde Umgebung, in der Ressourcenmanagement der Schlüssel ist. Trotze rauen Wetterbedingungen und wilden Kreaturen, während du dir deinen Weg zum Überleben bahnst. Mit seiner detaillierten Überlebensmechanik bietet dieses Spiel ein reichhaltiges Erlebnis, das deine Fähigkeiten im Bau- und Ressourcenmanagement auf die Probe stellen wird. Wenn du Lust auf eine Herausforderung hast und den Nervenkitzel des Überlebens liebst, ist dies dein Spiel.

3. Terraria

Werbung:

Lass dich nicht von der 2D-Grafik täuschen – Terraria ist vollgepackt mit Tiefe und Abenteuer, die jeder Minecraft -Fan lieben wird! Dieses Sandbox-Spiel kombiniert Bauen, Erkunden und Kämpfen in einer farbenfrohen Welt voller einzigartiger Biome. Stelle dich skurrilen Feinden, entdecke verborgene Schätze und sammle ein Arsenal an Gegenständen, die das Gameplay frisch und spannend machen. Mit einer treuen Spielerbasis und endlosen Möglichkeiten ist Terraria ein Muss für alle, die ein lebendiges 2D-Erlebnis voller Kreativität und Abenteuer suchen.

2. Roblox

Werbung:

Roblox ist mehr als nur ein Spiel; Es ist ein Universum, in dem der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind! Diese Plattform ermöglicht es uns, einzigartige Welten zu erschaffen und zu erkunden, die von Mitspielern erschaffen wurden. Obwohl es sich nicht nur auf das Bauen konzentriert, bietet es eine fast unendliche Auswahl an Erfahrungen, die die Erkundung und Kreativität von Minecraft widerspiegeln. Mit einer blühenden Community und einer riesigen Auswahl an Spielen werden dir nie neue Welten ausgehen, die du entdecken und genießen kannst. Wenn Sie auf der Suche nach einem dynamischen Erlebnis mit endlosen Möglichkeiten sind, ist Roblox Ihre erste Wahl!

1. Minecraft

Und natürlich wäre keine Liste vollständig ohne den Klassiker Minecraft! Dieser Titan ist nach wie vor der beliebteste und bekannteste Name im Bau- und Survival-Genre. Mit all den Spielmodi und Funktionen, die du liebst, kannst du mit der mobilen Version von Minecraft deine blockigen Abenteuer überall hin mitnehmen. Vom Bau atemberaubender Strukturen bis hin zur Erkundung neuer Welten bietet Minecraft auf Mobilgeräten das gleiche immersive Erlebnis, das weltweit Herzen erobert hat. Mit ständigen Updates und einer aktiven Community setzt dieses Spiel weiterhin den Standard für Bau- und Survival-Spiele. Minecraft kommt wirklich nie aus der Mode!