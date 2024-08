Die fünf besten Battle Royale-Spiele für Mobilgeräte, wenn Sie ein Fortnite-Fan sind

HQ

Das Battle-Royale-Genre hat die Fantasie von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt beflügelt, und Fortnite hat mit seiner Mischung aus Bauen und dynamischen Kämpfen einen großen Anteil an dieser Popularität. Kein Multimedia-Inhalt wird jemals das japanische Battle Royale der 2000er Jahre übertreffen, zumindest meiner Meinung nach. Zumindest glaube ich das nicht. Aber wenn du auf der Suche nach mobilen Alternativen bist, die ein ähnliches Erlebnis bieten, sind hier die fünf besten Handyspiele, die dein Verlangen nach Zerstörung befriedigen könnten. Glücklich Hunger Games! Und mögen die Chancen immer zu Ihren Gunsten stehen.

5. Garena Freies Feuer

Garena Free Fire hat sich mit seinem schnellen und zugänglichen Gameplay seinen Platz in der mobilen Battle-Royale-Szene verdient. Obwohl es möglicherweise nicht den gleichen Grad an grafischer Detailgenauigkeit wie einige seiner Konkurrenten hat, zeichnet sich Free Fire durch seine Fähigkeit aus, auf einer Vielzahl von Geräten zu laufen und auch auf schwächeren Telefonen ein optimiertes Erlebnis zu bieten. Das Spiel konzentriert sich auf 10-minütige Matches, was es ideal für schnelle Sessions macht. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten und häufigen thematischen Events, die das Spiel für Spieler, die auf der Suche nach etwas Dynamischem und Zugänglichem sind, frisch und spannend halten.

4. Apex Legends Mobil

Dieser ist ganz anders als die anderen. Im Gegensatz zu den anderen bietet Apex Legends Mobile ein Battle-Royale-Erlebnis mit einem starken Fokus auf die Fähigkeiten der Charaktere. Die mobile Version behält viele der Funktionen bei, die die PC- und Konsolenversionen berühmt gemacht haben, darunter Helden mit besonderen Fähigkeiten und einen teamorientierten Spielstil. Die Grafik ist beeindruckend und das Spiel passt sich gut an Touchscreens an und bietet Fortnite-Fans, die auf der Suche nach etwas Neuem sind, ein reichhaltiges und reibungsloses Erlebnis.

Werbung:

3. Call of Duty: Mobil

Call of Duty: Mobile ist bekannt für seine starke Erfolgsbilanz im Shooter-Genre und bringt die Spannung von Battle Royale mit einer Mischung aus rasanter Action und hochwertiger Grafik auf mobile Geräte. Der Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Mobile zeichnet sich durch seine vielfältige Auswahl an Waffen und Ausrüstung sowie sein intensives Gameplay aus. Während der Ansatz des Spiels etwas anders ist, können das dynamische Spielerlebnis und die Möglichkeit, deine Ausrüstung und Taktik anzupassen, Spieler ansprechen, die Action und strategische Kämpfe mögen.

Werbung:

2. PUBG Mobil

Dies war die erste, die ich ausprobiert habe. Entwickelt von PUBG Corporation, ist PUBG Mobile führend im mobilen Battle-Royale-Genre und eine herausragende Option für diejenigen, die ein ähnliches Erlebnis wie Fortnite suchen. Es bietet ein realistischeres und taktischeres Gameplay mit weitläufigen Karten, einer Vielzahl von Waffen und Fahrzeugen. Ständige Updates und besondere Events sorgen dafür, dass das Spiel frisch und spannend bleibt. Während der Fokus mehr auf Simulation und Realismus liegt, bietet PUBG Mobile ein umfassendes und immersives Erlebnis, das Fortnite-Fans anziehen könnte, die auf der Suche nach einer ernsthafteren Herausforderung sind.

1. Fortnite Mobil

Zu offensichtlich? Fortnite Mobile wurde von Epic Games entwickelt und bringt das ikonische Fortnite-Erlebnis auf mobile Geräte und bietet die gleiche Mischung aus Bauen und Kämpfen, die das Spiel auf Konsolen und PC definiert hat. Auch wenn die Grafik im Vergleich zu anderen Plattformen etwas weniger detailliert ist, bleibt die Essenz des Spiels intakt. Fortnite Mobile ermöglicht es den Spielern, Strukturen zu bauen, sich an intensiven Schlachten zu beteiligen und regelmäßige Updates mit neuen Inhalten und Ereignissen zu genießen. Darüber hinaus kannst du dank der Cross-Play-Unterstützung mit Freunden auf anderen Plattformen spielen, was den sozialen Aspekt des Spiels erweitert. Deshalb steht es ganz oben auf der Liste: Sie können auf Ihrem Computer spielen, und wenn Sie unterwegs sind, können Sie auf Ihrem Mobilgerät weiterspielen. Epic Games leistet großartige Arbeit, indem es uns an den Bildschirm fesselt, egal wo wir sind.