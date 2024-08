Die fünf besten Auftritte von Sigourney Weaver

HQ

Wir kennen sie wahrscheinlich alle am besten als die wilde, aber emotional sympathische Ripley aus den Alien -Filmen, eine Figur, die nicht nur das Image weiblicher Actionhelden revolutionierte, sondern ihr auch eine Oscar-Nominierung einbrachte. Aber Sigourney Weaver war noch nie jemand, der vor einer Herausforderung zurückschreckte, und in ihrer langen Karriere hat sie eine breite Palette von Auftritten gesehen, die sowohl ihre dramatischen als auch ihre komödiantischen Seiten gezeigt haben. Mit ihrer unglaublichen Präsenz und Intensität hat es Weaver geschafft, über Jahrzehnte hinweg relevant zu bleiben, ein Beweis für ihr Können und Können. Als Pionierin, die bis heute in Hollywood ebenso respektiert wie einflussreich ist, haben wir ihre fünf größten Errungenschaften aufgelistet.

5. Das Dorf (2004)

Geheimnisse stehen auf der Speisekarte in M. Night Shyamalans nervenaufreibender Geschichte über ein abgelegenes Dorf und seine Bewohner, in dem Weaver einmal mehr mit ihrem phänomenalen Schauspiel brilliert. Diesmal als Alice Hunt, eine Figur, deren Leben tief in den Geheimnissen des Dorfes verwurzelt ist und sie dazu zwingt, ihre Loyalität zu den Regeln und Traditionen des Dorfes mit ihrer Liebe zu ihrem Sohn in Einklang zu bringen. Weaver ist subtil und nuanciert in ihrer Darstellung und drückt die inneren Konflikte und Emotionen der Figur auf eine Weise aus, die das Geheimnis und die Atmosphäre des Films aufwertet und bereichert. Wahrscheinlich ihre am meisten unterschätzte und unterschätzte Leistung, aber unserer Meinung nach auch eine der stärksten.

4. Avatar (2009)

Als Dr. Grace Augustine gibt uns Weaver ein kraftvolles und intellektuell schweres Porträt, dessen unterschwelliger Antrieb und Leidenschaft sie zu einer inspirierenden, glaubwürdigen Führungspersönlichkeit voller Nuancen machen. Graces innerer Konflikt zwischen ihren wissenschaftlichen Idealen und der unternehmerischen Ausbeutung Pandoras, ausbalanciert mit einem harten Äußeren und dem unterschwelligen Mitgefühl, das sie für das Volk der Na'vi hegt, machen ihre Figur ebenso interessant wie einnehmend. Weavers messerscharfe Linien und ihre charismatische Energie tragen dazu bei, die Stärke und Verletzlichkeit zu vermitteln und zu formen, die einen der einprägsamsten Charaktere in Avatar ausmachen.

3. Der Eissturm (1997)

Ang Lees Drama, das auf dem gleichnamigen Buch basiert, ist bis zum Rand mit brillanten Schauspielern gefüllt, und Weaver als Janey Carver ist sicherlich keine Ausnahme. Als emotional komplexe Figur gelingt es ihr mit exquisiter Geschicklichkeit, das kalte Äußere der Figur mit ihrer unterschwelligen Verletzlichkeit und Sehnsucht nach etwas Sinnvollerem in Einklang zu bringen. Es ist ebenso faszinierend wie ergreifend und bietet ein seltsam glaubwürdiges Porträt einer emotional verschlossenen Persönlichkeit. Weavers Interpretation von Carver ist intensiv und emotional, voller böser Resonanzen, und es ist unmöglich, von ihren dramatischen Fähigkeiten im Film nicht beeindruckt zu sein.

2. Galaxy Quest (1999)

In der Rolle der Tawny Madison zeigte Weaver ihre komödiantische Seite mit einer unverschämt unterhaltsamen Darstellung, die sich in vielerlei Hinsicht über ihren eigenen Status als Science-Fiction-Star lustig machte. Es gibt hier sowohl Wärme als auch Humor, was Madison zu einer angenehm sympathischen Figur macht, und Weavers exquisites komisches Timing hebt den Film hervor, der zusammen mit dem Rest seiner unvergleichlichen Besetzung ein echtes Gefühl von Gemeinschaft und Kameradschaft vermittelt. Madisons Figur hätte leicht zu einem flachen Klischee verkommen können, aber in den Händen von Weaver ist sie lebendig, glaubwürdig und fantastisch unterhaltsam. Zweifellos ihre beste komödiantische Rolle.

1. Alien (1979)

Ellen Ripley, die mit Abstand ikonischste und bahnbrechendste Rolle von Weaver, ist unserer Meinung nach auch die beste. Ein Symbol für Stärke, Überleben und Unabhängigkeit in einem Genre, das zuvor von Männern dominiert wurde. Weavers feurige Intensität und Bühnenpräsenz sind beispiellos, und in Ripley gelingt es ihr, eine unverwechselbare Entschlossenheit einzufangen, die sie nicht nur sympathisch, sondern auch unglaublich inspirierend macht. Ihre Reise vom relativ unsicheren Crewmitglied zur furchtlosen, strategischen Überlebenden ist faszinierend, und Weavers physisches und emotionales Engagement trägt zur Stimmung der klaustrophobischen, mit Horror gefüllten Szenen bei. Es ist ein Meilenstein in der Filmgeschichte und bei weitem Weavers wichtigste, vollständigste und facettenreichste Figur.