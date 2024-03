Die fünf besten Akira Toriyama Spiele

HQ

Kürzlich wurden wir mit der traurigen Nachricht begrüßt, dass Akira Toriyama verstorben ist. Die Legende, die dank Dragon Ball Manga und Anime wohl mehr bedeutet hat als jeder andere und die Popkultur auf unzählige Arten beeinflusst hat. Sogar in der Gaming-Welt hatten wir das Privileg, seine Arbeit zu genießen, sowohl durch lizenzierte Spiele (wie die kommenden Sand Land und unzählige Dragon Ball Titel), als auch durch Spieleserien mit Originalcharakteren, die von ihm geschaffen wurden.

Als eine Art Hommage an diese Legende habe ich nun meine fünf absoluten Lieblingsspiele aufgelistet, die auf Toriyamas Arbeit basieren. Es wird meine Art sein, ihm für all die großartige Unterhaltung zu danken, die er im Laufe der Jahre geboten hat.

(5) Dragon Quest IX: Wächter des Sternenhimmels - Nintendo DS - 2010

Während Square Enix im Online-Kontext oft mit Final Fantasy gearbeitet hat, war dies im Fall von Dragon Quest weitaus seltener. Es gibt jedoch Ausnahmen und eine davon ist das wunderbare Dragon Quest IX für den Nintendo DS. Für mich war es das erste Mal, dass ich mich wirklich in Dragon Quest verliebt habe, dank seines charmanten Designs - geprägt von Akira Toriyama - und vielleicht der Tatsache, dass Square Enix es wagte, das Konzept zu erweitern und sich von der Diablo -Serie und Bethesdas The Elder Scrolls IV: Oblivion inspirieren ließ. Da es eine klare Online-Komponente mit Koop gab (was besser funktioniert, als man denkt, obwohl es sich um ein klassisches japanisches Rollenspiel handelt), durfte man auch seinen eigenen Charakter entwerfen und somit seinen eigenen Toriyama-Charakter erstellen. Eine entzückende Idee und einer der lustigsten, die ich je mit einem tragbaren Spiel hatte.

(4) Dragon Ball Z: Das Vermächtnis von Goku II - Game Boy Advance - 2003

Ich will ehrlich sein und zugeben, dass ich noch nie ein großer Fan der Dragon Ball Kampfspiele war. Nicht, dass sie schlecht gewesen wären, aber der Stil passt nicht zu mir und die Versuche, Superkräfte nachzubilden, haben zu einer allgemein klobigen Steuerung geführt. Glücklicherweise gab es noch andere Dragon Ball Titel, und obwohl ich große Hoffnungen in Dragon Ball Z: Kakarot gesetzt hatte, ein von Rollenspielen inspiriertes Abenteuer, schaffte es nicht einmal das, das großartige The Legacy of Goku II zu toppen.

Meines Wissens hat Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II nie eine europäische Veröffentlichung erhalten, aber es wurde über die US-Veröffentlichung ins Englische übersetzt. Dies war Akira Toriyamas berühmtester Charakter in einem Zelda-inspirierten Abenteuer mit klaren Rollenspielelementen und absolut wunderschöner Pixelgrafik. Ein leider vergessener Titel, auch wenn er sich gut verkaufte, der auf jeden Fall eine Fortsetzung (vorzugsweise im gleichen Stil) hätte erhalten sollen, anstatt all die Kampfspiele, die Bandai Namco herausbringt.

3) Blue Dragon - Xbox 360 - 2006

Es war so etwas wie ein Dreamteam, das sich wieder zusammenfand, als sich der Schöpfer von Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, der Final Fantasy Komponist Nobuo Uematsu und Akira Toriyama zusammenschlossen, um ein Xbox 360-Rollenspiel zu entwickeln. Das Ergebnis war Blue Dragon, ein Spiel, das für mich alles verkörperte, was ich an traditionellen japanischen Rollenspielen liebte, kombiniert mit Produktionswerten, die wir in diesem Genre in Spielen außerhalb der Final Fantasy -Sphäre noch nicht gesehen hatten. Die angenehme Präsentation wurde durch Toriyamas unverwechselbares Design um einige Stufen aufgewertet, und die Bosskämpfe stechen als besonders starke Erinnerung hervor. Blue Dragon wird häufig über Microsoft Store verkauft und ist abwärtskompatibel. Gib ihm eine Chance, du kannst mir später danken.

(2) Dragon Quest XI: Echoes of An Elusive Age - PC, PS4, Switch, Xbox One - 2020

Es mag das neueste Spiel der Serie sein und daher etwas, das ich noch in frischer Erinnerung habe, aber Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ist ein fantastisches Beispiel dafür, was Akira Toriyamas wunderbare Charaktere leisten können. Hier wurden wir mit einem ziemlich stereotypen magischen Abenteuer und einer einigermaßen traditionellen Geschichte über den jungen Abenteurer verwöhnt, der ein schweres Schicksal auf seinen Schultern trägt. Aber die Welt von Erdrea und die Geschichte entwickelten sich dank lebendiger Charaktere zu etwas völlig anderem, wobei Erik, Veronica und vor allem Jade zu großen Favoriten wurden.

Mit dem besten Gameplay der Serie in einem gut ausbalancierten Kampfsystem haben wir ein Rollenspiel bekommen, das jeder ausprobieren sollte, vor allem im Dragon Quest XI S: Echoes of An Elusive Age - Definitive Edition. Letztendlich ist Dragon Quest XI ein bemerkenswertes Erlebnis, das nicht nur Toriyamas künstlerisches Vermächtnis ehrt, sondern einfach ein großartiges japanisches Rollenspiel ist.

(1) Chrono Trigger - Super Nintendo - 1995

Chrono Trigger ist ein Meisterwerk, das nicht nur als eines der besten Spiele von Akira Toriyama gilt, sondern auch als eines der herausragendsten japanischen Rollenspiele überhaupt. Trotz der Super Nintendos vielen Einschränkungen haben wir eine großartige Geschichte, tiefgründige Charaktere und eine innovative Spielwelt, mit der nur wenige andere Spiele auch heute noch mithalten können. Vom Protagonisten Crono über den mysteriösen Magus bis hin zum charmanten Robo hatte jedes Mitglied deiner Gruppe seine eigene Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte, und die Interaktionen und Beziehungen schufen ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das dich schnell vergessen ließ, dass du nur eine Handvoll Pixel und keine echten Menschen bist.

Wenn wir dies mit der gut gestalteten Spielwelt von Chrono Trigger kombinieren, die voller Abwechslung, Umgebungen und Geheimnisse mit mehreren Enden ist, ergibt sich das Bild eines Meisterwerks. Als i-Tüpfelchen wird dies durch ein hervorragendes Gameplay untermauert. Das Kampfsystem ist tiefgründig und fesselnd, mit einer Mischung aus traditionellen rundenbasierten Kämpfen und Action-Elementen, die jeden Kampf spannend machten.

Alles in allem ist Chrono Trigger (das damals nie in Europa veröffentlicht wurde) ein gelungenes Erlebnis, das seinen Platz als bestes Spiel auf der Grundlage von Akira Toriyamas Arbeit verdient, auch nach rund 30 Jahren seit seiner ersten Veröffentlichung.