Die Fujian, Chinas dritter Flugzeugträger und bisher leistungsfähiger, ist gerade durch die Taiwanstraße gesegelt

Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Chinas fortschrittlichster Flugzeugträger, die Fujian, diese Woche durch die Taiwanstraße gesegelt sei, was die erste Passage durch den sensiblen Wasserweg seit der offiziellen Inbetriebnahme im letzten Monat markiert.

Das Ministerium teilte mit, dass taiwanesische Streitkräfte den Träger am Dienstag bei der Durchfahrt durch die Meerenge genau überwachten und ein körniges Bild des Schiffs auf See veröffentlichten. Auf dem Deck waren keine Flugzeuge zu sehen. Das chinesische Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht.

Die Fujian ist Chinas dritter Flugzeugträger

Peking betrachtet Taiwan als sein Territorium und sagt, es habe die Souveränität über die Meerenge, eine wichtige globale Schifffahrtsroute. Taiwan und die Vereinigten Staaten sagen, der Wasserweg sei international. Taipeh berichtet von nahezu täglichen chinesischen Militäraktivitäten rund um die Insel, was es als Teil des anhaltenden Drucks Pekings sieht.

Die Fujian ist Chinas dritter Flugzeugträger und der bisher leistungsfähigste. Im Gegensatz zu Chinas früheren Trägern verfügt er über ein flaches Flugdeck und elektromagnetische Katapulte, die es ermöglichen, schwerere und fortschrittlichere Flugzeuge zu starten. Präsident Xi Jinping nahm letzten Monat an der Indienststellungszeremonie teil.