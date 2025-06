Die Führung von New Rare ist potenziell sehr positiv für Banjo-Kazooie

HQ

Es gibt eine Handvoll Spiele und Franchises, über die immer vor jedem großen Ereignis gesprochen wird, darunter Half-Life 3, Hollow Knight: Silksong, das neue F-Zero und... Banjo-Kazooie. Was all diese Spiele gemeinsam haben, ist, dass es immer wieder Gerüchte gibt, dass etwas in Arbeit ist - nur dass nie etwas passiert.

So gab es auch beim gestrigen Xbox Games Showcase keine Banjo-Kazooie, aber jetzt sagt eine sehr glaubwürdige Quelle, dass die Chancen auf eine Rückkehr des Duos tatsächlich gestiegen sind. Genauer gesagt ist es der VGC-Redakteur (und Eigentümer) Andy Robinson, der in den sozialen Medien schreibt:

"Zu hören, dass Rare jetzt eine neue Führung hat, könnte für die Chancen auf einen neuen Banjo-Kazooie "

Robinson ging nicht näher darauf ein, aber vermutlich bezieht er sich darauf, dass Rares Studiochef Craig Duncan Ende letzten Jahres als Chef der Xbox Game Studios bestätigt wurde, während Joe Neate und Jim Horth die Verantwortung für Rare übernahmen.

Was genau Robinson dazu veranlasst hat, den Beitrag zu schreiben, wissen wir nicht, aber er ist normalerweise eine sehr gute Quelle und nicht als einfacher Klickjäger bekannt, und so kann es immer noch als etwas hoffnungsvoll angesehen werden. Und Hoffnung ist ein Gut, das Fans von Banjo-Kazooie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.